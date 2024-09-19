Дефект пассажиры заметили в автобусе №1
Пермяки обнаружили дыру в полу автобуса №1, следующего по маршруту «Микрорайон Садовый — станция Пермь II». Видео они опубликовали в группе «Подслушано Мотовилиха (Пермь)» в соцсети «ВКонтакте».
«Маршрут №1 в Перми. Можно прокатиться с ветерком», — говорится в посте.
В городском департаменте транспорта предположили, что в автобусе отсутствовал люк в полу. Представитель перевозчика ООО «РТ-Лайн», обслуживающего маршрут, сообщил корреспонденту агентства, что об отсутствии люка им неизвестно. «Вашу информацию приняли. Передадим ее руководству», — сказали URA.RU в компании.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!