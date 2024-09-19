Пермяки обнаружили дыру в полу пассажирского автобуса. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дефект пассажиры заметили в автобусе №1
Дефект пассажиры заметили в автобусе №1 Фото:

Пермяки обнаружили дыру в полу автобуса №1, следующего по маршруту «Микрорайон Садовый — станция Пермь II». Видео они опубликовали в группе «Подслушано Мотовилиха (Пермь)» в соцсети «ВКонтакте».

«Маршрут №1 в Перми. Можно прокатиться с ветерком», — говорится в посте.

В городском департаменте транспорта предположили, что в автобусе отсутствовал люк в полу. Представитель перевозчика ООО «РТ-Лайн», обслуживающего маршрут, сообщил корреспонденту агентства, что об отсутствии люка им неизвестно. «Вашу информацию приняли. Передадим ее руководству», — сказали URA.RU в компании.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермяки обнаружили дыру в полу автобуса №1, следующего по маршруту «Микрорайон Садовый — станция Пермь II». Видео они опубликовали в группе «Подслушано Мотовилиха (Пермь)» в соцсети «ВКонтакте». «Маршрут №1 в Перми. Можно прокатиться с ветерком», — говорится в посте. В городском департаменте транспорта предположили, что в автобусе отсутствовал люк в полу. Представитель перевозчика ООО «РТ-Лайн», обслуживающего маршрут, сообщил корреспонденту агентства, что об отсутствии люка им неизвестно. «Вашу информацию приняли. Передадим ее руководству», — сказали URA.RU в компании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...