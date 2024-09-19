Глава Александровска выходит замуж за своего экс-зама, с которым у нее был конфликт интересов

Глава пермского Александровска выходит замуж за своего бывшего заместителя
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание совета глав муниципальных образований Пермского края. Пермь, лаврова ольга
Свадьба Лавровой состоится накануне конкурса по отбору главы Александровска Фото:

Глава Александровского округа Пермского края Ольга Лаврова намерена узаконить свои отношения с экс-вице-мэром территории Владимиром Белобаржевским. Источники URA.RU в территории говорят, что на 20 сентября у них намечена свадьба. Лаврова жила вместе с Белобаржевским несколько лет, и это стало основанием для конфликта интересов, выявленного прокуратурой.

«20 сентября Лаврова с Белобаржевским регистрируют брак. Будет свадьба», — говорят инсайдеры.

Ольга Лаврова не ответила на звонок URA.RU. На сожительство Лавровой с Белобаржевским обратили внимание местные жители. Они пожаловались экс-депутату местной думы Марине Зиминой. Зимина направила все материалы в прокуратуру, которая выявила конфликт интересов в гражданском браке между Лавровой и Белобаржевским, который тогда занимал пост вице-мэра. Нарушение антикоррупционного законодательства подтвердили в администрации губернатора. Прокуратура выходила в суд с требованием наказать Лаврову, но проиграла. Местные депутаты Лаврову простили и не стали отправлять в отставку.

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Глава Александровского округа Пермского края Ольга Лаврова намерена узаконить свои отношения с экс-вице-мэром территории Владимиром Белобаржевским. Источники URA.RU в территории говорят, что на 20 сентября у них намечена свадьба. Лаврова жила вместе с Белобаржевским несколько лет, и это стало основанием для конфликта интересов, выявленного прокуратурой. «20 сентября Лаврова с Белобаржевским регистрируют брак. Будет свадьба», — говорят инсайдеры. Ольга Лаврова не ответила на звонок URA.RU. На сожительство Лавровой с Белобаржевским обратили внимание местные жители. Они пожаловались экс-депутату местной думы Марине Зиминой. Зимина направила все материалы в прокуратуру, которая выявила конфликт интересов в гражданском браке между Лавровой и Белобаржевским, который тогда занимал пост вице-мэра. Нарушение антикоррупционного законодательства подтвердили в администрации губернатора. Прокуратура выходила в суд с требованием наказать Лаврову, но проиграла. Местные депутаты Лаврову простили и не стали отправлять в отставку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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