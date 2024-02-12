Депутаты пермского города простят мэру роман с подчиненным

Глава Александровска Лаврова сохранит должность на фоне конфликта интересов
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Заседание совета глав муниципальных образований Пермского края. Пермь, лаврова ольга
Ольга Лаврова состоит в гражданском браке с бывшим вице-мэром Фото:

Глава Александровска в Пермском крае Ольга Лаврова, скорее всего, сохранит должность. Ранее было установлено, что она состоит в гражданском браке с бывшим вице-мэром Владимиром Белобаржевским.

«Ожидается позитивное решение гордумы, то есть депутаты сохранят Ольге Лавровой должность главы. В материалах прокуратуры говорится, что никаких преференций Белобаржевскому она не оказывала. Решением большинства местная дума поддержит Лаврову», — говорит источник.

Спикер думы Александровского округа Людмила Белецкая бросила трубку, едва услышав вопрос «когда дума будет рассматривать информацию о конфликте интересов в действиях Ольги Лавровой». И потом скидывала звонки. Ольга Лаврова не ответила на звонок.

Историю с конфликтом интересов подняла бывший спикер думы, депутат от КПРФ Марина Зимина. Она отправила запрос в прокуратуру. На прошлой неделе из генпрокуратуры ей пришел ответ, что конфликт имел место, однако факты премирования Белобаржевского «не свидетельствуют о причинении ущерба бюджету округа».

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Глава Александровска в Пермском крае Ольга Лаврова, скорее всего, сохранит должность. Ранее было установлено, что она состоит в гражданском браке с бывшим вице-мэром Владимиром Белобаржевским. «Ожидается позитивное решение гордумы, то есть депутаты сохранят Ольге Лавровой должность главы. В материалах прокуратуры говорится, что никаких преференций Белобаржевскому она не оказывала. Решением большинства местная дума поддержит Лаврову», — говорит источник. Спикер думы Александровского округа Людмила Белецкая бросила трубку, едва услышав вопрос «когда дума будет рассматривать информацию о конфликте интересов в действиях Ольги Лавровой». И потом скидывала звонки. Ольга Лаврова не ответила на звонок. Историю с конфликтом интересов подняла бывший спикер думы, депутат от КПРФ Марина Зимина. Она отправила запрос в прокуратуру. На прошлой неделе из генпрокуратуры ей пришел ответ, что конфликт имел место, однако факты премирования Белобаржевского «не свидетельствуют о причинении ущерба бюджету округа».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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