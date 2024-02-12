Депутаты пермского города простят мэру роман с подчиненным

Глава Александровска Лаврова сохранит должность на фоне конфликта интересов

Ольга Лаврова состоит в гражданском браке с бывшим вице-мэром Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Глава Александровска в Пермском крае Ольга Лаврова, скорее всего, сохранит должность. Ранее было установлено, что она состоит в гражданском браке с бывшим вице-мэром Владимиром Белобаржевским.

«Ожидается позитивное решение гордумы, то есть депутаты сохранят Ольге Лавровой должность главы. В материалах прокуратуры говорится, что никаких преференций Белобаржевскому она не оказывала. Решением большинства местная дума поддержит Лаврову», — говорит источник.

Спикер думы Александровского округа Людмила Белецкая бросила трубку, едва услышав вопрос «когда дума будет рассматривать информацию о конфликте интересов в действиях Ольги Лавровой». И потом скидывала звонки. Ольга Лаврова не ответила на звонок.

Историю с конфликтом интересов подняла бывший спикер думы, депутат от КПРФ Марина Зимина. Она отправила запрос в прокуратуру. На прошлой неделе из генпрокуратуры ей пришел ответ, что конфликт имел место, однако факты премирования Белобаржевского «не свидетельствуют о причинении ущерба бюджету округа».