Мужчина довел учителя до срыва Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Учительницу школы №71 Челябинска увезли на скорой после конфликта с отцом одного из учеников. Мужчина кричал и матерился из-за сделанного его ребенку замечания.

«У тебя че, своих детей нет?! Воспитательница тут нашлась. Я до тебя доберусь! Не дай бог, ты будешь моим детям запрещать общаться на своем языке или кого-то тут контролировать. Смотри, я тебя предупредил. Ты в школе больше не останешься. Пойдешь пинком на улицу отсюда», — кричит мужчина на видео, опубликованном «Агентством чрезвычайных новостей».

Также мужчина был недоволен, что детям запрещают пользоваться телефонами на уроках. В грубой форме он высказал все учителю.

По данным издания, женщине после случившегося потребовалась помощь врачей. Предварительно, ее госпитализировали с подозрением на инсульт.

URA.RU связалось с пресс-службами УМВД по Челябинску и Росгвардии по региону. Там сообщили, что уточняют информацию.

Обновлено в 16:36 по Уральскому времени:

«Сотрудники Росгвардии оперативно прибыли на место срабатывания кнопки тревожной сигнализации. Противоправных действий не зафиксировано», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии по региону.

Обновлено в 16:46 по Уральскому времени:

«Полицейские Челябинска устанавливают обстоятельства инцидента, произошедшего в одной из школ Металлургического района. В настоящее время в учебном заведении работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Стражи порядка опрашивают педагогический персонал, свидетелей и очевидцев инцидента», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Челябинску.