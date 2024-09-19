В Челябинске учительницу увезли на скорой после конфликта с отцом ученика. Видео

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Мужчина довел учителя до срыва Фото:

Учительницу школы №71 Челябинска увезли на скорой после конфликта с отцом одного из учеников. Мужчина кричал и матерился из-за сделанного его ребенку замечания.

«У тебя че, своих детей нет?! Воспитательница тут нашлась. Я до тебя доберусь! Не дай бог, ты будешь моим детям запрещать общаться на своем языке или кого-то тут контролировать. Смотри, я тебя предупредил. Ты в школе больше не останешься. Пойдешь пинком на улицу отсюда», — кричит мужчина на видео, опубликованном «Агентством чрезвычайных новостей».

Также мужчина был недоволен, что детям запрещают пользоваться телефонами на уроках. В грубой форме он высказал все учителю.

По данным издания, женщине после случившегося потребовалась помощь врачей. Предварительно, ее госпитализировали с подозрением на инсульт.

URA.RU связалось с пресс-службами УМВД по Челябинску и Росгвардии по региону. Там сообщили, что уточняют информацию.

Обновлено в 16:36 по Уральскому времени:

«Сотрудники Росгвардии оперативно прибыли на место срабатывания кнопки тревожной сигнализации. Противоправных действий не зафиксировано», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии по региону.

Обновлено в 16:46 по Уральскому времени:

«Полицейские Челябинска устанавливают обстоятельства инцидента, произошедшего в одной из школ Металлургического района. В настоящее время в учебном заведении работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Стражи порядка опрашивают педагогический персонал, свидетелей и очевидцев инцидента», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Челябинску.

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Учительницу школы №71 Челябинска увезли на скорой после конфликта с отцом одного из учеников. Мужчина кричал и матерился из-за сделанного его ребенку замечания. «У тебя че, своих детей нет?! Воспитательница тут нашлась. Я до тебя доберусь! Не дай бог, ты будешь моим детям запрещать общаться на своем языке или кого-то тут контролировать. Смотри, я тебя предупредил. Ты в школе больше не останешься. Пойдешь пинком на улицу отсюда», — кричит мужчина на видео, опубликованном «Агентством чрезвычайных новостей». Также мужчина был недоволен, что детям запрещают пользоваться телефонами на уроках. В грубой форме он высказал все учителю. По данным издания, женщине после случившегося потребовалась помощь врачей. Предварительно, ее госпитализировали с подозрением на инсульт. URA.RU связалось с пресс-службами УМВД по Челябинску и Росгвардии по региону. Там сообщили, что уточняют информацию. Обновлено в 16:36 по Уральскому времени: «Сотрудники Росгвардии оперативно прибыли на место срабатывания кнопки тревожной сигнализации. Противоправных действий не зафиксировано», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии по региону. Обновлено в 16:46 по Уральскому времени: «Полицейские Челябинска устанавливают обстоятельства инцидента, произошедшего в одной из школ Металлургического района. В настоящее время в учебном заведении работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Стражи порядка опрашивают педагогический персонал, свидетелей и очевидцев инцидента», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Челябинску.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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