В Пермском университете пройдет траурный митинг в память о жертвах теракта

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В Пермском университете почтят память погибших
В Пермском университете почтят память погибших Фото:
новость из сюжета
Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета

В пятницу, 20 сентября, в Пермском государственном национальном исследовательском университете состоится траурный митинг, посвященный памяти жертв теракта, который произошел в сентябре 2021 года. Об этом сообщили в telegram-канале университета.

«20 сентября Пермский университет вспомнит трагедию, случившуюся в кампусе в 2021 году. Почтить память тех, чья жизнь оборвалась тем сентябрьским днем, можно будет с 13:10 у корпуса 8», — сказано в сообщении.

Теракт в ПГНИУ произошел 20 сентября 2021 года. Студент Тимур Бекмансуров устроил стрельбу. В результате погибли шесть человек.

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В пятницу, 20 сентября, в Пермском государственном национальном исследовательском университете состоится траурный митинг, посвященный памяти жертв теракта, который произошел в сентябре 2021 года. Об этом сообщили в telegram-канале университета. «20 сентября Пермский университет вспомнит трагедию, случившуюся в кампусе в 2021 году. Почтить память тех, чья жизнь оборвалась тем сентябрьским днем, можно будет с 13:10 у корпуса 8», — сказано в сообщении. Теракт в ПГНИУ произошел 20 сентября 2021 года. Студент Тимур Бекмансуров устроил стрельбу. В результате погибли шесть человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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