В Пермском университете пройдет траурный митинг в память о жертвах теракта

В Пермском университете почтят память погибших
новость из сюжетаСтудент устроил стрельбу в кампусе пермского университета
В пятницу, 20 сентября, в Пермском государственном национальном исследовательском университете состоится траурный митинг, посвященный памяти жертв теракта, который произошел в сентябре 2021 года. Об этом сообщили в telegram-канале университета.
«20 сентября Пермский университет вспомнит трагедию, случившуюся в кампусе в 2021 году. Почтить память тех, чья жизнь оборвалась тем сентябрьским днем, можно будет с 13:10 у корпуса 8», — сказано в сообщении.
Теракт в ПГНИУ произошел 20 сентября 2021 года. Студент Тимур Бекмансуров устроил стрельбу. В результате погибли шесть человек.
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