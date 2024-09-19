Огромные премии и долги: в вотчине мэра Екатеринбурга нашли финансовую дыру

Счетная палата выявила серьезные нарушения в СМЭП Екатеринбурга

Алексея Орлова тоже познакомили с выводами аудиторов, он — как и все — возмущен Фото: Илья Московец © URA.RU

Счетная палата (СП) Екатеринбурга — как и анонсировало URA.RU — нашла серьезные финансовые нарушения в ЕМУП «Специализированное монтажно-эксплуатационное предприятие» (СМЭП). Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте СП. Материалы, как стало известно агентству, переданы в правоохранительные органы.

СМЭП занимается изготовлением дорожных знаков и разметки. А также сдает в аренду свою недвижимость.

«Установлены обстоятельства, указывающие на то, что предыдущим руководством ЕМУП „СМЭП“ принимались решения, как вид юридических действий, так и халатное бездействие, которые вели предприятие к банкротству», — сказано в докладе. Аудиторы проверили документы за 2021—2023 годы и первое полугодие 2024-го. В 2011—2022 годах СМЭПом руководил Олег Волгин, затем — до марта 2024-го — Виктор Кошеваров. Новый транспортный вице-мэр Рустам Галямов увольнял его со скандалом — ходили слухи, что Кошеваров якобы скрывался в больнице.

По данным Счетной палаты, СМЭП заключало «необоснованные и невыгодные» сделки, выполняло монтажные, общестроительные, ремонтно-строительные и другие работы себе в убыток — не учитывая рыночные расценки, закупая лишние материалы или по завышенной стоимости, причем часто у единственного поставщика. Только на двух проанализированных объектах строительства СМЭП потеряло 4,4 миллиона рублей.

Параллельно копилась кредиторская задолженность. Если на 31 декабря 2017 года она составляла 36,8 миллиона рублей, то на конец 2023-го уже была на уровне 102,9 млн.

Еще установлено расхождение в данных о том, что у СМЭПа на складах, а что на бумаге. «Обязательная документация об инвентаризации материальных ценностей на предприятии отсутствует либо утеряна», — зафиксировала Счетная палата.

Игорь Сутягин и «его» департамент по управлению муниципальным имуществом были не в курсе, что творится в подведе Фото: Илья Московец © URA.RU

Вопросы возникли и к аренде. СМЭП, во-первых, во многих случаях просто не имело права передавать коммерсантам землю и помещения. Во-вторых, делало это без уведомления собственника (то есть администрации), в-третьих — вне конкурсов, в-четвертых, с нарушением процедур (в том числе по продлению договоров), в-пятых, по неадекватным ценам. Так, только с аренды земли под парковки предприятие ежегодно недополучало 5,4 миллиона рублей.

«[Помимо этого] Счетной палатой установлено несоблюдение ЕМУП „СМЭП“ процедуры согласования крупных сделок и сделок с заинтересованностью с учредителем (то есть мэрией — прим. ред.). Всего 17 договоров на общую сумму 119,4 миллиона рублей», — подчеркнули аудиторы. Кроме того, зафиксированы нарушения при списании имущества на сумму 5,6 миллиона рублей.

Плачевное финансовое положение СМЭП привело к тому, что налоговая списала с предприятия 9,3 миллиона рублей, ресурсоснабжающие организации — 18,3 миллиона рублей, а в августе—октябре 2023-го возникли долги по зарплате. В это же время администрация получала искаженную бухгалтерскую отчетность, и на основании ее постановлений Волгин в 2022 году получил премию в 1,3 миллиона рублей, а Кошеваров в 2023-м — 498 тысяч.

В кулуарах «серого дома» популярна версия, что СМЭП вели к банкротству, чтобы в дальнейшем выгодно реализовать его имущество. В частности, отдать под застройку огромную площадку на улице Гурзуфской. Впрочем, каких-либо подтверждений этой версии пока нет.

Собранную фактуру Счетная палата направила городскому прокурору Светлане Кузнецовой — с просьбой рассмотреть вопрос о возбуждении уголовных дел. О результатах проверки также проинформированы мэр Алексей Орлов, его первый заместитель Игорь Сутягин, который курирует имущественный комплекс, и вице-мэр по транспорту Рустам Галямов.