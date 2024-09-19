Свердловских школьников перевели на дистант из-за смертельного заболевания

В Первоуральске школьники ушли на дистант из-за вспышки ОРВИ и менингита
© Служба новостей «URA.RU»
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Старт регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в гимназии № 39. Екатеринбург, гимназия, обучение, учеба, школьный класс, парта, каникулы, школа, среднее образование, образование, школьная парта, пустые парты
На дистант перевели 11 классов Фото:

В Первоуральске (Свердловская область) 11 классов нескольких школ и одну группу детского сада закрыли на карантин после выявленных случаев менингита (который может приводить к летальному исходу), пневмонии и острых респираторных инфекций. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии.

«На карантине по ОРВИ находится один класс — в школе №16. На карантине по пневмонии — семь классов в школах №№6, 11, 2, 1. Карантин по заболеваемости менингеальной инфекцией введен в трех классах школы №11 и лицея №21», — следует из сообщения горадминистрации. Также закрыта одна группа в детсаду №32.

В классах организовано дистанционное обучение. Управление образования ежедневно проверяет санитарно-эпидемиологическую обстановку в образовательных организациях.

Ранее в Академическом районе Екатеринбурга закрылись на карантин сразу несколько школ из-за вспышки пневмонии. Заболевшие инфекцией выявлены в 47 классах. В остальных учреждениях района ведется профилактика заболевания.

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В Первоуральске (Свердловская область) 11 классов нескольких школ и одну группу детского сада закрыли на карантин после выявленных случаев менингита (который может приводить к летальному исходу), пневмонии и острых респираторных инфекций. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии. «На карантине по ОРВИ находится один класс — в школе №16. На карантине по пневмонии — семь классов в школах №№6, 11, 2, 1. Карантин по заболеваемости менингеальной инфекцией введен в трех классах школы №11 и лицея №21», — следует из сообщения горадминистрации. Также закрыта одна группа в детсаду №32. В классах организовано дистанционное обучение. Управление образования ежедневно проверяет санитарно-эпидемиологическую обстановку в образовательных организациях. Ранее в Академическом районе Екатеринбурга закрылись на карантин сразу несколько школ из-за вспышки пневмонии. Заболевшие инфекцией выявлены в 47 классах. В остальных учреждениях района ведется профилактика заболевания.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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