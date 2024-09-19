Свердловских школьников перевели на дистант из-за смертельного заболевания

В Первоуральске школьники ушли на дистант из-за вспышки ОРВИ и менингита

19 сентября 2024 в 17:02 Размер текста - 17 +

На дистант перевели 11 классов Фото: Анна Майорова © URA.RU В Первоуральске (Свердловская область) 11 классов нескольких школ и одну группу детского сада закрыли на карантин после выявленных случаев менингита (который может приводить к летальному исходу), пневмонии и острых респираторных инфекций. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии. «На карантине по ОРВИ находится один класс — в школе №16. На карантине по пневмонии — семь классов в школах №№6, 11, 2, 1. Карантин по заболеваемости менингеальной инфекцией введен в трех классах школы №11 и лицея №21», — следует из сообщения горадминистрации. Также закрыта одна группа в детсаду №32. В классах организовано дистанционное обучение. Управление образования ежедневно проверяет санитарно-эпидемиологическую обстановку в образовательных организациях. Ранее в Академическом районе Екатеринбурга закрылись на карантин сразу несколько школ из-за вспышки пневмонии. Заболевшие инфекцией выявлены в 47 классах. В остальных учреждениях района ведется профилактика заболевания. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Первоуральске (Свердловская область) 11 классов нескольких школ и одну группу детского сада закрыли на карантин после выявленных случаев менингита (который может приводить к летальному исходу), пневмонии и острых респираторных инфекций. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии. «На карантине по ОРВИ находится один класс — в школе №16. На карантине по пневмонии — семь классов в школах №№6, 11, 2, 1. Карантин по заболеваемости менингеальной инфекцией введен в трех классах школы №11 и лицея №21», — следует из сообщения горадминистрации. Также закрыта одна группа в детсаду №32. В классах организовано дистанционное обучение. Управление образования ежедневно проверяет санитарно-эпидемиологическую обстановку в образовательных организациях. Ранее в Академическом районе Екатеринбурга закрылись на карантин сразу несколько школ из-за вспышки пневмонии. Заболевшие инфекцией выявлены в 47 классах. В остальных учреждениях района ведется профилактика заболевания.