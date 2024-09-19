Свердловчане массово скупают «крузаки» и Toyota Camry

«Авито Авто»: в Свердловской области вырос спрос на автомобили Toyota

19 сентября 2024 в 17:24 Размер текста - 17 +

Средняя стоимость Land Cruiser — 4,1 млн рублей Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Свердловской области среди всех марок автомобилей с пробегом чаще всего покупают Toyota. Данными с URA.RU поделились в «Авито Авто». Аналитики изучили данные по спросу и ценам. «В Свердловской области лидером по спросу стала Toyota, запросы на авто этой марки составили 18,7% от общего числа. На Toyota Camri пришлось 6,4%, средняя цена такого автомобиля с пробегом составила 2,5 миллиона рублей», — говорится в релизе. Land Cruiser оказался на втором месте по числу спроса (3,3%), авто стоят 4,1 миллиона рублей. Тройку лидеров замыкает Toyota RAV4, доля в спросе составила 3%, а стоимость — 2,4 миллиона рублей. Land Cruiser Prado с пробегом стоит в среднем 3,4 миллиона рублей, а Mazda CX-5, которая также вошла в топ-5 моделей с высоким спросом, продают за 2,2 миллиона рублей. В целом, средняя цена автомобилей с пробегом составила 2,3 миллиона рублей, что ниже на 2,7%, чем год назад. «Количество машин Toyota на платформе растет — предложение выросло более чем на четверть за год. Мы видим, что приверженность автовладельцев этой марке сохраняется», — пояснил Вадим Иванов, директор направления «Автомобили» в «Авито». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области среди всех марок автомобилей с пробегом чаще всего покупают Toyota. Данными с URA.RU поделились в «Авито Авто». Аналитики изучили данные по спросу и ценам. «В Свердловской области лидером по спросу стала Toyota, запросы на авто этой марки составили 18,7% от общего числа. На Toyota Camri пришлось 6,4%, средняя цена такого автомобиля с пробегом составила 2,5 миллиона рублей», — говорится в релизе. Land Cruiser оказался на втором месте по числу спроса (3,3%), авто стоят 4,1 миллиона рублей. Тройку лидеров замыкает Toyota RAV4, доля в спросе составила 3%, а стоимость — 2,4 миллиона рублей. Land Cruiser Prado с пробегом стоит в среднем 3,4 миллиона рублей, а Mazda CX-5, которая также вошла в топ-5 моделей с высоким спросом, продают за 2,2 миллиона рублей. В целом, средняя цена автомобилей с пробегом составила 2,3 миллиона рублей, что ниже на 2,7%, чем год назад. «Количество машин Toyota на платформе растет — предложение выросло более чем на четверть за год. Мы видим, что приверженность автовладельцев этой марке сохраняется», — пояснил Вадим Иванов, директор направления «Автомобили» в «Авито».