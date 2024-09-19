Спикер Косинской думы Мартынов может лишиться поста из-за интриг вице-мэра

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Депутаты Косинского округа выберут спикера на следующей неделе Фото:

Председатель думы Косинского округа Пермского края Александр Мартынов может не сохранить пост в новом созыве. Источники URA.RU в территории говорят, что и. о. главы территории Светлана Захарченко видит на этом посту бывших чиновников Константина Вадовского или Татьяну Голеву, которые избрались депутатами. Захарченко рассчитывает стать главой территории, и в думе ей нужен свой человек. Мартынов же ориентирован на краевые власти.

«Захарченко намерена избавиться от приставки и. о. и стать главой муниципалитета. Мартынов настроен критично по отношению к ней. Поэтому ей нужен свой спикер. На этом посту она видит Татьяну Голеву или Константина Вадовского», — говорит инсайдер.

Татьяна Голева занимает пост специалиста в ГКУ «Центр социальных выплат и компенсаций Пермского края. Вадовский до избрания депутатом был заведующий отделом общественной безопасности в администрации округа. Мартынов является человеком, ориентированным на администрацию губернатора.

Александр Мартынов отказался от комментариев. URA.RU направило запрос информации в администрацию Косинского округа, на момент публикации ответ не был получен.

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Председатель думы Косинского округа Пермского края Александр Мартынов может не сохранить пост в новом созыве. Источники URA.RU в территории говорят, что и. о. главы территории Светлана Захарченко видит на этом посту бывших чиновников Константина Вадовского или Татьяну Голеву, которые избрались депутатами. Захарченко рассчитывает стать главой территории, и в думе ей нужен свой человек. Мартынов же ориентирован на краевые власти. «Захарченко намерена избавиться от приставки и. о. и стать главой муниципалитета. Мартынов настроен критично по отношению к ней. Поэтому ей нужен свой спикер. На этом посту она видит Татьяну Голеву или Константина Вадовского», — говорит инсайдер. Татьяна Голева занимает пост специалиста в ГКУ «Центр социальных выплат и компенсаций Пермского края. Вадовский до избрания депутатом был заведующий отделом общественной безопасности в администрации округа. Мартынов является человеком, ориентированным на администрацию губернатора. Александр Мартынов отказался от комментариев. URA.RU направило запрос информации в администрацию Косинского округа, на момент публикации ответ не был получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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