Спикер Косинской думы Мартынов может лишиться поста из-за интриг вице-мэра

19 сентября 2024 в 20:47 Размер текста - 17 +

Депутаты Косинского округа выберут спикера на следующей неделе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Председатель думы Косинского округа Пермского края Александр Мартынов может не сохранить пост в новом созыве. Источники URA.RU в территории говорят, что и. о. главы территории Светлана Захарченко видит на этом посту бывших чиновников Константина Вадовского или Татьяну Голеву, которые избрались депутатами. Захарченко рассчитывает стать главой территории, и в думе ей нужен свой человек. Мартынов же ориентирован на краевые власти. «Захарченко намерена избавиться от приставки и. о. и стать главой муниципалитета. Мартынов настроен критично по отношению к ней. Поэтому ей нужен свой спикер. На этом посту она видит Татьяну Голеву или Константина Вадовского», — говорит инсайдер. Татьяна Голева занимает пост специалиста в ГКУ «Центр социальных выплат и компенсаций Пермского края. Вадовский до избрания депутатом был заведующий отделом общественной безопасности в администрации округа. Мартынов является человеком, ориентированным на администрацию губернатора. Александр Мартынов отказался от комментариев. URA.RU направило запрос информации в администрацию Косинского округа, на момент публикации ответ не был получен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель думы Косинского округа Пермского края Александр Мартынов может не сохранить пост в новом созыве. Источники URA.RU в территории говорят, что и. о. главы территории Светлана Захарченко видит на этом посту бывших чиновников Константина Вадовского или Татьяну Голеву, которые избрались депутатами. Захарченко рассчитывает стать главой территории, и в думе ей нужен свой человек. Мартынов же ориентирован на краевые власти. «Захарченко намерена избавиться от приставки и. о. и стать главой муниципалитета. Мартынов настроен критично по отношению к ней. Поэтому ей нужен свой спикер. На этом посту она видит Татьяну Голеву или Константина Вадовского», — говорит инсайдер. Татьяна Голева занимает пост специалиста в ГКУ «Центр социальных выплат и компенсаций Пермского края. Вадовский до избрания депутатом был заведующий отделом общественной безопасности в администрации округа. Мартынов является человеком, ориентированным на администрацию губернатора. Александр Мартынов отказался от комментариев. URA.RU направило запрос информации в администрацию Косинского округа, на момент публикации ответ не был получен.