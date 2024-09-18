Ревизия Счетной палаты выявила убыточность рыбного промысла на Ямале

Ревизоры признали убыточным Аксарковское рыбопромысловое предприятие Приуральского района ЯНАО, субсидируемое из окружного бюджета. Актив принадлежит муниципалитету. Помимо дефицита оборотных средств, у промысловиков остаются нерешенными проблемы ценообразования на рыбную продукцию. Об итогах проверки сообщает Счетная палата ЯНАО.
«МП „Аксарковское РПП“ осуществляет субсидированный вид деятельности по вылову рыбы. В ходе контрольного мероприятия у предприятия выявлены убытки, дефицит оборотных средств, изношенный имущественный комплекс и слабый контроль за использованием ресурсов», — сообщается о результатах проверки деятельности муниципального предприятия в 2021-2022 годах.
По данным Счетной палаты ЯНАО, на предприятии допускались нарушения законодательства о бухгалтерском учете в части списания материальных запасов. «Кроме того, на предприятии не был регламентирован порядок ценообразования на рыбную продукцию, а действующие прейскуранты являлись неполными», — отмечает СП.
По информации Счетной палаты, после проверки на Аксарковском РПП разработали план по стабилизации финансового состояния и приняли меры по устранению нарушений законодательства в части учета списания материальных запасов. Однако на предприятии остаются нерешенными проблемы ценообразования на рыбную продукцию.
«В настоящее время предприятием не завершена работа по утверждению порядка ценообразования на рыбную продукцию, в связи с чем исполнение требования остается на контроле», — отмечают в СП.
В марте этого года ряд рыбодобывающих предприятий Ямала получили субсидии на финансовое обеспечение части затрат на добычу водных биологических ресурсов. Аксарковскому РПП из бюджета округа на эти цели выделили 74,9 млн рублей.
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