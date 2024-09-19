Продажи квартир в крупном районе Екатеринбурга обрушились после отмены льготной ипотеки

«Объектив РФ»: в Екатеринбурге на 67% упали продажи квартир в одном из районов

19 сентября 2024 в 19:07 Размер текста - 17 +

Средняя стоимость квартиры в Орджоникидзевском районе — 7,5 млн рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга на 67% упали продажи квартир в новостройках после отмены льготной ипотеки. Данными с URA.RU поделились в в пресс-службе аналитического сервиса «Объектив.рф». «В течение первых месяцев после отмены льготной ипотеки в северной части Екатеринбурга — на Уралмаше и Эльмаше продажи квартир упали на 67%. Суммарно была продана 251 квартира в новостройке», — говорится в релизе. Там же сообщается, что в 2023 году было продано 758 квартир. Средняя стоимость одного квадратного метра в период июль—август составила 143,0 тысяч рублей. Покупка квартир в среднем обходилась в 7,5 миллиона рублей. Эксперты сервиса прогнозируют, что рынок недвижимости будет адаптироваться к изменениям в экономической среде с учетом текущих тенденций. Анализ первых месяцев после отмены льготной ипотеки уже указывает на то, что ключевые участники рынка недвижимости предлагают различные инструменты для покупки квартир помимо льготной ипотеки, например, рассрочка, trade-in, траншевая ипотека, военная ипотека и другие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга на 67% упали продажи квартир в новостройках после отмены льготной ипотеки. Данными с URA.RU поделились в в пресс-службе аналитического сервиса «Объектив.рф». «В течение первых месяцев после отмены льготной ипотеки в северной части Екатеринбурга — на Уралмаше и Эльмаше продажи квартир упали на 67%. Суммарно была продана 251 квартира в новостройке», — говорится в релизе. Там же сообщается, что в 2023 году было продано 758 квартир. Средняя стоимость одного квадратного метра в период июль—август составила 143,0 тысяч рублей. Покупка квартир в среднем обходилась в 7,5 миллиона рублей. Эксперты сервиса прогнозируют, что рынок недвижимости будет адаптироваться к изменениям в экономической среде с учетом текущих тенденций. Анализ первых месяцев после отмены льготной ипотеки уже указывает на то, что ключевые участники рынка недвижимости предлагают различные инструменты для покупки квартир помимо льготной ипотеки, например, рассрочка, trade-in, траншевая ипотека, военная ипотека и другие.