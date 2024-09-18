18 сентября 2024

В ХМАО выставили на продажу известную сеть кофеен

В Нижневартовске продают сеть кофеен «1470»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кофейни решили выставить на продажу вместе с оборудованием
Кофейни решили выставить на продажу вместе с оборудованием Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) выставили на продажу сеть уличных кофеен «1470», проработавшую в городе более пяти лет. Владелец бизнеса в разговоре с URA.RU сообщил, что точки решили продать из-за переезда.

«Продаем, потому что переезжать собираюсь. В Тюмени обосновался, здесь остался только бизнес. Продаем две точки, третья у нас с компаньоном, и он ее уже выкупает», — поделился с журналистом агентства предприниматель Артем Артемов.

Это не первые кофейни, которые выставили на продажу за последнее время в ХМАО. Например, до этого в Сургуте продавали точку популярной сети Traveler's Coffee. А другое известное заведение выставили на продажу в центре Ханты-Мансийска.

Югорские бизнесмены начали активно распродавать кофейни еще в преддверии 2024 года. Тогда, несмотря на наличие прибыли, предприниматели переключались на другие сферы бизнеса.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижневартовске (ХМАО) выставили на продажу сеть уличных кофеен «1470», проработавшую в городе более пяти лет. Владелец бизнеса в разговоре с URA.RU сообщил, что точки решили продать из-за переезда. «Продаем, потому что переезжать собираюсь. В Тюмени обосновался, здесь остался только бизнес. Продаем две точки, третья у нас с компаньоном, и он ее уже выкупает», — поделился с журналистом агентства предприниматель Артем Артемов. Это не первые кофейни, которые выставили на продажу за последнее время в ХМАО. Например, до этого в Сургуте продавали точку популярной сети Traveler's Coffee. А другое известное заведение выставили на продажу в центре Ханты-Мансийска. Югорские бизнесмены начали активно распродавать кофейни еще в преддверии 2024 года. Тогда, несмотря на наличие прибыли, предприниматели переключались на другие сферы бизнеса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...