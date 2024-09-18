В ХМАО выставили на продажу известную сеть кофеен

В Нижневартовске (ХМАО) выставили на продажу сеть уличных кофеен «1470», проработавшую в городе более пяти лет. Владелец бизнеса в разговоре с URA.RU сообщил, что точки решили продать из-за переезда.
«Продаем, потому что переезжать собираюсь. В Тюмени обосновался, здесь остался только бизнес. Продаем две точки, третья у нас с компаньоном, и он ее уже выкупает», — поделился с журналистом агентства предприниматель Артем Артемов.
Это не первые кофейни, которые выставили на продажу за последнее время в ХМАО. Например, до этого в Сургуте продавали точку популярной сети Traveler's Coffee. А другое известное заведение выставили на продажу в центре Ханты-Мансийска.
Югорские бизнесмены начали активно распродавать кофейни еще в преддверии 2024 года. Тогда, несмотря на наличие прибыли, предприниматели переключались на другие сферы бизнеса.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!