Бизнесмены ХМАО бросились избавляться от кофеен

В ХМАО предприниматели начали распродавать кофейни

Югорские предприниматели переключаются с кофеен на другие сферы бизнеса Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Ханты-Мансийском автономном округе бизнесмены начали активно распродавать кофейни. Несмотря на наличие прибыли, предприниматели переключаются на более выгодные сферы бизнеса. Ситуацию URA.RU обсудило с самими предпринимателями.

«Решил заниматься своей основной работой, где есть рост. Она приносит больше денег чем кофейня», — рассказал журналисту агентства владелец кофейни Александр из Сургута.

Отдельные предприниматели также пытаются продать бизнес из-за проблем с продвижением своего дела на старте. «Даже с учетом того, что в кофейне работает сотрудник, много времени требуется для ее раскрутки и всех организационных моментов. Понял, что это не подходит и решил продать», — поясняет другой сургутский предприниматель Даниил.

За последний месяц на площадке онлайн-объявлений по региону появилось почти три десятка публикаций о продаже кофеен разного формата. А в целом по готовому кофейному бизнесу в ХМАО есть более сотни предложений.

Ранее URA.RU рассказывало о других заведениях общепита в ХМАО, которые тоже выставили на продажу. В Нижневартовске, например, решили продать культовое итальянское кафе. А в Ханты-Мансийске — винный бар в центре города.