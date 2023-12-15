15 декабря 2023

Бизнесмены ХМАО бросились избавляться от кофеен

В ХМАО предприниматели начали распродавать кофейни
© Служба новостей «URA.RU»
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Кофейня "Миюки". Тюмень , кофейня, бариста, миюки, приготовление кофе
Югорские предприниматели переключаются с кофеен на другие сферы бизнеса Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе бизнесмены начали активно распродавать кофейни. Несмотря на наличие прибыли, предприниматели переключаются на более выгодные сферы бизнеса. Ситуацию URA.RU обсудило с самими предпринимателями.

«Решил заниматься своей основной работой, где есть рост. Она приносит больше денег чем кофейня», — рассказал журналисту агентства владелец кофейни Александр из Сургута.

Отдельные предприниматели также пытаются продать бизнес из-за проблем с продвижением своего дела на старте. «Даже с учетом того, что в кофейне работает сотрудник, много времени требуется для ее раскрутки и всех организационных моментов. Понял, что это не подходит и решил продать», — поясняет другой сургутский предприниматель Даниил.

За последний месяц на площадке онлайн-объявлений по региону появилось почти три десятка публикаций о продаже кофеен разного формата. А в целом по готовому кофейному бизнесу в ХМАО есть более сотни предложений.

Ранее URA.RU рассказывало о других заведениях общепита в ХМАО, которые тоже выставили на продажу. В Нижневартовске, например, решили продать культовое итальянское кафе. А в Ханты-Мансийске — винный бар в центре города.

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В Ханты-Мансийском автономном округе бизнесмены начали активно распродавать кофейни. Несмотря на наличие прибыли, предприниматели переключаются на более выгодные сферы бизнеса. Ситуацию URA.RU обсудило с самими предпринимателями. «Решил заниматься своей основной работой, где есть рост. Она приносит больше денег чем кофейня», — рассказал журналисту агентства владелец кофейни Александр из Сургута. Отдельные предприниматели также пытаются продать бизнес из-за проблем с продвижением своего дела на старте. «Даже с учетом того, что в кофейне работает сотрудник, много времени требуется для ее раскрутки и всех организационных моментов. Понял, что это не подходит и решил продать», — поясняет другой сургутский предприниматель Даниил. За последний месяц на площадке онлайн-объявлений по региону появилось почти три десятка публикаций о продаже кофеен разного формата. А в целом по готовому кофейному бизнесу в ХМАО есть более сотни предложений. Ранее URA.RU рассказывало о других заведениях общепита в ХМАО, которые тоже выставили на продажу. В Нижневартовске, например, решили продать культовое итальянское кафе. А в Ханты-Мансийске — винный бар в центре города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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