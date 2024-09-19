Экс-замглавы Минобороны Иванову продлили арест

19 сентября 2024 в 20:59 Размер текста - 17 +

Иванову продлили арест до 23 декабря по решению суда Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU новость из сюжета Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке Басманный суд Москвы продлил арест бывшему заместителю Минобороны РФ Тимуру Иванову до 23 декабря. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. «Суд до 23 декабря оставил в СИЗО бывшего замминистра обороны Тимура Иванова», — передает РИА Новости. Ранее суд уже продлял арест бывшему замглавы ведомства по делу о коррупции. Вечером 23 апреля Иванов был задержан по подозрению в получении взятки на сумму 1 миллиард 185 миллионов рублей. В Минобороны он курировал подрядные и субподрядные работы для ведомства. Свою причастность к коррупционным преступлениям он отрицает. По этому же делу были задержаны предприниматели Александр Фомин и Сергей Бородин, которые непосредственно обвиняются в даче взятки. В рамках расследования счета и активы всех обвиняемых были арестованы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Басманный суд Москвы продлил арест бывшему заместителю Минобороны РФ Тимуру Иванову до 23 декабря. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. «Суд до 23 декабря оставил в СИЗО бывшего замминистра обороны Тимура Иванова», — передает РИА Новости. Ранее суд уже продлял арест бывшему замглавы ведомства по делу о коррупции. Вечером 23 апреля Иванов был задержан по подозрению в получении взятки на сумму 1 миллиард 185 миллионов рублей. В Минобороны он курировал подрядные и субподрядные работы для ведомства. Свою причастность к коррупционным преступлениям он отрицает. По этому же делу были задержаны предприниматели Александр Фомин и Сергей Бородин, которые непосредственно обвиняются в даче взятки. В рамках расследования счета и активы всех обвиняемых были арестованы.