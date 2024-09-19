Экс-замглавы Минобороны Иванову продлили арест

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Замминистр обороны Тимур Иванов посетил Пермское суворовское военное училище. Пермь, иванов тимур
Иванову продлили арест до 23 декабря по решению суда Фото:
новость из сюжета
Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке

Басманный суд Москвы продлил арест бывшему заместителю Минобороны РФ Тимуру Иванову до 23 декабря. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

«Суд до 23 декабря оставил в СИЗО бывшего замминистра обороны Тимура Иванова», — передает РИА Новости. Ранее суд уже продлял арест бывшему замглавы ведомства по делу о коррупции.

Вечером 23 апреля Иванов был задержан по подозрению в получении взятки на сумму 1 миллиард 185 миллионов рублей. В Минобороны он курировал подрядные и субподрядные работы для ведомства. Свою причастность к коррупционным преступлениям он отрицает. По этому же делу были задержаны предприниматели Александр Фомин и Сергей Бородин, которые непосредственно обвиняются в даче взятки. В рамках расследования счета и активы всех обвиняемых были арестованы.

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Басманный суд Москвы продлил арест бывшему заместителю Минобороны РФ Тимуру Иванову до 23 декабря. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. «Суд до 23 декабря оставил в СИЗО бывшего замминистра обороны Тимура Иванова», — передает РИА Новости. Ранее суд уже продлял арест бывшему замглавы ведомства по делу о коррупции. Вечером 23 апреля Иванов был задержан по подозрению в получении взятки на сумму 1 миллиард 185 миллионов рублей. В Минобороны он курировал подрядные и субподрядные работы для ведомства. Свою причастность к коррупционным преступлениям он отрицает. По этому же делу были задержаны предприниматели Александр Фомин и Сергей Бородин, которые непосредственно обвиняются в даче взятки. В рамках расследования счета и активы всех обвиняемых были арестованы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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