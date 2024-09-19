Экс-замглавы Минобороны Иванову продлили арест

Басманный суд Москвы продлил арест бывшему заместителю Минобороны РФ Тимуру Иванову до 23 декабря. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.
«Суд до 23 декабря оставил в СИЗО бывшего замминистра обороны Тимура Иванова», — передает РИА Новости. Ранее суд уже продлял арест бывшему замглавы ведомства по делу о коррупции.
Вечером 23 апреля Иванов был задержан по подозрению в получении взятки на сумму 1 миллиард 185 миллионов рублей. В Минобороны он курировал подрядные и субподрядные работы для ведомства. Свою причастность к коррупционным преступлениям он отрицает. По этому же делу были задержаны предприниматели Александр Фомин и Сергей Бородин, которые непосредственно обвиняются в даче взятки. В рамках расследования счета и активы всех обвиняемых были арестованы.
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