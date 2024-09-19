Журналистка URA.RU рассказала, как спаслась во время атаки Бекмансурова на пермский вуз

Экс-студентка чудом спаслась во время атаки Бекмансурова на ПГНИУ

20 сентября 2024 в 08:49 Размер текста - 17 +

Группа студентов покинула территорию кампуса ПГНИУ незадолго до того, как там началась стрельба Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета Бывшая студентка Пермского госуниверситета (ПГНИУ), журналистка URA.RU Серафима Христич, чудом избежала стрельбы в вузе, которую 20 сентября 2021 года устроил Тимур Бекмансуров. Девушка рассказала, что в тот день она вместе со своей группой должна была находиться на занятиях возле студенческого фонтана. Но в последний момент преподаватель решила сменить место проведения занятия. «В тот день у нашей группы была пара по экологии. Занятие должно было проходить возле фонтана в центре кампуса — вокруг него влажная почва и мы должны были там посмотреть наличие грибов и прочее. Но в последний момент наш преподаватель Лидия Переведенцева решила сменить место занятия, и мы отправились в Черняевский лес. Буквально спустя 15-20 минут после того, как мы вышли с территории университета, началась стрельба. Если бы мы остались в кампусе у фонтана и не уехали, вся наша группа, возможно, попала бы под удар, поскольку фонтан находится рядом с входом в кампус. По сути, Переведенцева всем нам спасла жизни», — призналась Серафима. Также девушка отметила, что сразу после того, как стало известно о стрельбе в ПГНИУ, она вместе с одногруппницей стала координировать действия студентов. «Мы с моей одногруппницей состояли в различных университетских чатах и благодаря этому, сообщали студентам официальную информацию. А они, в свою очередь, записывали для нас видеосообщения из забаррикадированных аудиторий. И хотя я не находилась во время стрельбы в ПГИНУ в университете, мне все равно было очень страшно, ведь там были мои друзья и знакомые. Позже выяснилось, что во время нападения был ранен один из моих бывших одногруппников. К счастью, он выжил», — отметила Христич. В результате атаки Бекмансурова на ПГНИУ шесть человек погибли, десятки были ранены и получили травмы. Пермский краевой суд приговорил нападавшего в пожизненному лишению свободы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывшая студентка Пермского госуниверситета (ПГНИУ), журналистка URA.RU Серафима Христич, чудом избежала стрельбы в вузе, которую 20 сентября 2021 года устроил Тимур Бекмансуров. Девушка рассказала, что в тот день она вместе со своей группой должна была находиться на занятиях возле студенческого фонтана. Но в последний момент преподаватель решила сменить место проведения занятия. «В тот день у нашей группы была пара по экологии. Занятие должно было проходить возле фонтана в центре кампуса — вокруг него влажная почва и мы должны были там посмотреть наличие грибов и прочее. Но в последний момент наш преподаватель Лидия Переведенцева решила сменить место занятия, и мы отправились в Черняевский лес. Буквально спустя 15-20 минут после того, как мы вышли с территории университета, началась стрельба. Если бы мы остались в кампусе у фонтана и не уехали, вся наша группа, возможно, попала бы под удар, поскольку фонтан находится рядом с входом в кампус. По сути, Переведенцева всем нам спасла жизни», — призналась Серафима. Также девушка отметила, что сразу после того, как стало известно о стрельбе в ПГНИУ, она вместе с одногруппницей стала координировать действия студентов. «Мы с моей одногруппницей состояли в различных университетских чатах и благодаря этому, сообщали студентам официальную информацию. А они, в свою очередь, записывали для нас видеосообщения из забаррикадированных аудиторий. И хотя я не находилась во время стрельбы в ПГИНУ в университете, мне все равно было очень страшно, ведь там были мои друзья и знакомые. Позже выяснилось, что во время нападения был ранен один из моих бывших одногруппников. К счастью, он выжил», — отметила Христич. В результате атаки Бекмансурова на ПГНИУ шесть человек погибли, десятки были ранены и получили травмы. Пермский краевой суд приговорил нападавшего в пожизненному лишению свободы.