В Пыть-Яхе (ХМАО) приглашенные на свадьбу гости напугали местных жителей стрельбой из пистолетов во дворе жилого дома. А вечером между двумя гостями вспыхнула ссора, которая переросла в поножовщину. Праздник закончился возбуждением двух уголовных дел, сообщает telegram-канал «Полиция Югры».
«15 сентября в дежурную часть с жалобами на звуки выстрелов обратились жители домов по улице Семена Урусова. Злоумышленники 2002 и 2005 годов рождения, приглашенные на свадьбу, произвели не менее 27 выстрелов из охолощенных пистолетов. В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело, на время расследования они будут находиться под стражей», — следует из сообщения.
В тот же день между двумя гостями свадьбы вспыхнул конфликт. Мужчины не смогли договориться и устроили драку, в ходе которой один из оппонентов пырнул другого ножом. «По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — добавили в telegram-канале «Полиция Югры».
Стрельба на свадьбе происходит не впервые в ХМАО. Ранее URA.RU рассказывало о еще одном из таких случаев. Трое жителей Лянтора стреляли в воздух из пистолета на свадьбе около ресторана. Они утверждали, что так пытались выразить радость.
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