Челябинская школьница прошла слепые прослушивания шоу «Голос Дети»

Воспитанница детской школы искусств №1 Челябинска Маргарита Кошелева прошла слепые прослушивания 11-го сезона музыкального шоу «Голос. Дети». Об этом 19 сентября сообщили в пресс-службе управления культуры областного центра.
«Маргарита Кошелева, воспитанница детской школы искусств №1, прошла слепые прослушивания 11-го сезона „Голос. Дети“ на Первом канале. Девочка обладает отличным музыкальным слухом, артистизмом, редкими вокальными данными, пробует себя в разных жанрах: эстрадный и джазовый вокал, сценическая речь, фортепиано, ударная установка», — говорится в сообщении.
Юная челябинка также занимается в Детской филармонии в студии музыкального театра. В ДШИ она учится на курсе «Инструменты эстрадного оркестра». В 2023 году Кошелева стала стипендиатом управления культуры города. В эфир ее выступление выйдет в пятницу, 20 сентября.
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