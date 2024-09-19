Что известно о конфликте в челябинской школе, после которого учителя увезли на скорой

В школе № 71 в Металлургическом районе Челябинска учительницу после конфликта с отцом учеников увезли на скорой. Что известно о причинах конфликта — в материале URA.RU.
Из-за чего начался конфликт
Дети во время урока говорили на цыганском языке. Педагог сделала им замечание, попросив перейти с родного на русский язык. Также женщина отобрала у учеников телефоны, поскольку пользоваться ими во время урока нельзя.
Отец пришел на разборки
Отец учеников пришел разобраться с учительницей. Он нецензурно оскорблял ее и угрожал физическим насилием. В итоге у женщины началась истерика. Ее увезли на скорой. У медиков возникло подозрение, что в результате стресса у педагога случился инсульт.
Реакция силовиков
В школу приехали сотрудники Росгвардии и полиции. «Сотрудники Росгвардии оперативно прибыли на место срабатывания кнопки тревожной сигнализации. Противоправных действий не зафиксировано», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии по региону. В самой школе комментировать ситуацию отказались.
«Полицейские Челябинска устанавливают обстоятельства инцидента. В учебном заведении работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Стражи порядка опрашивают педагогический персонал, свидетелей», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД россии по Челябинской области.
Полицейские установили личность мужчины и доставили в отдел. Им оказался 37-летний уроженец Ульяновской области, в настоящее время проживающий в Челябинске.
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