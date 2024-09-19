Что известно о конфликте в челябинской школе, после которого учителя увезли на скорой

Конфликт в челябинской школе произошел из-за цыганского языка
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Женщине после конфликта потребовалась госпитализация
Женщине после конфликта потребовалась госпитализация Фото:

В школе № 71 в Металлургическом районе Челябинска учительницу после конфликта с отцом учеников увезли на скорой. Что известно о причинах конфликта — в материале URA.RU.

Из-за чего начался конфликт

Дети во время урока говорили на цыганском языке. Педагог сделала им замечание, попросив перейти с родного на русский язык. Также женщина отобрала у учеников телефоны, поскольку пользоваться ими во время урока нельзя.

Отец пришел на разборки

Отец учеников пришел разобраться с учительницей. Он нецензурно оскорблял ее и угрожал физическим насилием. В итоге у женщины началась истерика. Ее увезли на скорой. У медиков возникло подозрение, что в результате стресса у педагога случился инсульт.

Реакция силовиков

В школу приехали сотрудники Росгвардии и полиции. «Сотрудники Росгвардии оперативно прибыли на место срабатывания кнопки тревожной сигнализации. Противоправных действий не зафиксировано», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии по региону. В самой школе комментировать ситуацию отказались.

«Полицейские Челябинска устанавливают обстоятельства инцидента. В учебном заведении работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Стражи порядка опрашивают педагогический персонал, свидетелей», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД россии по Челябинской области.

Полицейские установили личность мужчины и доставили в отдел. Им оказался 37-летний уроженец Ульяновской области, в настоящее время проживающий в Челябинске.

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В школе № 71 в Металлургическом районе Челябинска учительницу после конфликта с отцом учеников увезли на скорой. Что известно о причинах конфликта — в материале URA.RU. Из-за чего начался конфликт Дети во время урока говорили на цыганском языке. Педагог сделала им замечание, попросив перейти с родного на русский язык. Также женщина отобрала у учеников телефоны, поскольку пользоваться ими во время урока нельзя. Отец пришел на разборки Отец учеников пришел разобраться с учительницей. Он нецензурно оскорблял ее и угрожал физическим насилием. В итоге у женщины началась истерика. Ее увезли на скорой. У медиков возникло подозрение, что в результате стресса у педагога случился инсульт. Реакция силовиков В школу приехали сотрудники Росгвардии и полиции. «Сотрудники Росгвардии оперативно прибыли на место срабатывания кнопки тревожной сигнализации. Противоправных действий не зафиксировано», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии по региону. В самой школе комментировать ситуацию отказались. «Полицейские Челябинска устанавливают обстоятельства инцидента. В учебном заведении работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Стражи порядка опрашивают педагогический персонал, свидетелей», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД россии по Челябинской области. Полицейские установили личность мужчины и доставили в отдел. Им оказался 37-летний уроженец Ульяновской области, в настоящее время проживающий в Челябинске.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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