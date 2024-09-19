Екатеринбуржцам предложили десятки тысяч рублей за поиски контрактников для СВО. Фото

19 сентября 2024 в 20:23 Размер текста - 17 +

За каждого бойца екатеринбуржцам предлагают 50 тысяч рублей Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Екатеринбурге запустили проект, в рамках которого горожане могут зарабатывать по 50 тысяч рублей за каждого, кто заключит контракт с Минобороны РФ. С предложением по поиску контрактников за вознаграждение выступил центр по доукомпектованию Вооруженных сил России Академического района. «В Академическом районе запущен проект „Рекрут“, в рамках которого волонтеры-активисты могут получить поддержку за проведенную работу по привлечению военнослужащего на контрактную службу», — следует из сообщения на сайте районной администрации. Для вознаграждения необходимо привести потенциального бойца в общественный центр, оставив свои контакты. Деньги поступят на счет по прибытию военнослужащего в часть. Принять участие в проекте могут все желающие, а место прописки значения не имеет. Рекрутеру необходимо для выплаты иметь при себе паспорт, ИНН, СНИЛС и банковские реквизиты. Контрактнику: паспорт и военный билет. сайт администрации Академического района Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге запустили проект, в рамках которого горожане могут зарабатывать по 50 тысяч рублей за каждого, кто заключит контракт с Минобороны РФ. С предложением по поиску контрактников за вознаграждение выступил центр по доукомпектованию Вооруженных сил России Академического района. «В Академическом районе запущен проект „Рекрут“, в рамках которого волонтеры-активисты могут получить поддержку за проведенную работу по привлечению военнослужащего на контрактную службу», — следует из сообщения на сайте районной администрации. Для вознаграждения необходимо привести потенциального бойца в общественный центр, оставив свои контакты. Деньги поступят на счет по прибытию военнослужащего в часть. Принять участие в проекте могут все желающие, а место прописки значения не имеет. Рекрутеру необходимо для выплаты иметь при себе паспорт, ИНН, СНИЛС и банковские реквизиты. Контрактнику: паспорт и военный билет.