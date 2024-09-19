На Уралмаше пропал 15-летний подросток. Фото

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Школьника не могут найти с 19 сентября (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге в микрорайоне Уралмаш 19 сентября пропал 15-летний Евгений Щелкунов. На его поиски вышли спасатели и силовики. Об этом рассказали в поисковом отряде «Прорыв».

«Внимание! Пропал ребенок! На момент пропажи был одет в черную толстовку и штаны, а также в сине-белые кроссовки. Мальчик ростом 170 сантиметров, худощавое телосложение, серые глаза, русые волосы», — следует из сообщения.

Розыском пропавшего занимается отдел полиции Nº14 УМВД России по Екатеринбургу. Сообщить информацию о местонахождении пропавшего можно по телефону: +7(343)356-42-14. Номер руководителя поискового отряда: +7(900)044-02-20.

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В Екатеринбурге в микрорайоне Уралмаш 19 сентября пропал 15-летний Евгений Щелкунов. На его поиски вышли спасатели и силовики. Об этом рассказали в поисковом отряде «Прорыв». «Внимание! Пропал ребенок! На момент пропажи был одет в черную толстовку и штаны, а также в сине-белые кроссовки. Мальчик ростом 170 сантиметров, худощавое телосложение, серые глаза, русые волосы», — следует из сообщения. Розыском пропавшего занимается отдел полиции Nº14 УМВД России по Екатеринбургу. Сообщить информацию о местонахождении пропавшего можно по телефону: +7(343)356-42-14. Номер руководителя поискового отряда: +7(900)044-02-20.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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