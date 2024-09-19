В Екатеринбурге в микрорайоне Уралмаш 19 сентября пропал 15-летний Евгений Щелкунов. На его поиски вышли спасатели и силовики. Об этом рассказали в поисковом отряде «Прорыв».
«Внимание! Пропал ребенок! На момент пропажи был одет в черную толстовку и штаны, а также в сине-белые кроссовки. Мальчик ростом 170 сантиметров, худощавое телосложение, серые глаза, русые волосы», — следует из сообщения.
Розыском пропавшего занимается отдел полиции Nº14 УМВД России по Екатеринбургу. Сообщить информацию о местонахождении пропавшего можно по телефону: +7(343)356-42-14. Номер руководителя поискового отряда: +7(900)044-02-20.
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