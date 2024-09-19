Медведев объяснил смысл создания базы врагов России

Медведев: тех, кто выступает против нашей страны, мы должны хранить в памяти

19 сентября 2024 в 20:43 Размер текста - 17 +

Медведев заявил, что общественность должна знать врагов России Фото: Роман Наумов © URA.RU Общественность должна знать врагов России, а именно кто эти люди и чем они занимаются. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос о создании базы данных врагов РФ. «Вовсе не обязательно, чтобы их [врагов России] покарать. Чтобы знать, что эти личности скомпрометировали себя такими заявлениями. А некоторые из них должны быть преданы суду», — заявил Медведев. Его слова передает telegram-канал партии «Единая Россия». Он также добавил, что всех врагов России должна постигнуть неминуемая расплата. Ранее Медведев предложил подумать о создании открытой базы врагов России с указанием их персональных данных, которые можно будет использовать «для вполне прикладных целей». Такое заявление он сделал после вторжения ВСУ в Курскую область. Зампред Совбеза РФ уточнил, что все, кто совершает преступление против страны независимо от своей нации, гражданства и должности, должны знать, что «за ними придут», передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Общественность должна знать врагов России, а именно кто эти люди и чем они занимаются. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос о создании базы данных врагов РФ. «Вовсе не обязательно, чтобы их [врагов России] покарать. Чтобы знать, что эти личности скомпрометировали себя такими заявлениями. А некоторые из них должны быть преданы суду», — заявил Медведев. Его слова передает telegram-канал партии «Единая Россия». Он также добавил, что всех врагов России должна постигнуть неминуемая расплата. Ранее Медведев предложил подумать о создании открытой базы врагов России с указанием их персональных данных, которые можно будет использовать «для вполне прикладных целей». Такое заявление он сделал после вторжения ВСУ в Курскую область. Зампред Совбеза РФ уточнил, что все, кто совершает преступление против страны независимо от своей нации, гражданства и должности, должны знать, что «за ними придут», передает «Национальная служба новостей».