Медведев объяснил смысл создания базы врагов России

Общественность должна знать врагов России, а именно кто эти люди и чем они занимаются. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос о создании базы данных врагов РФ.
«Вовсе не обязательно, чтобы их [врагов России] покарать. Чтобы знать, что эти личности скомпрометировали себя такими заявлениями. А некоторые из них должны быть преданы суду», — заявил Медведев. Его слова передает telegram-канал партии «Единая Россия». Он также добавил, что всех врагов России должна постигнуть неминуемая расплата.
Ранее Медведев предложил подумать о создании открытой базы врагов России с указанием их персональных данных, которые можно будет использовать «для вполне прикладных целей». Такое заявление он сделал после вторжения ВСУ в Курскую область. Зампред Совбеза РФ уточнил, что все, кто совершает преступление против страны независимо от своей нации, гражданства и должности, должны знать, что «за ними придут», передает «Национальная служба новостей».
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Общественность должна знать врагов России, а именно кто эти люди и чем они занимаются. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос о создании базы данных врагов РФ. «Вовсе не обязательно, чтобы их [врагов России] покарать. Чтобы знать, что эти личности скомпрометировали себя такими заявлениями. А некоторые из них должны быть преданы суду», — заявил Медведев. Его слова передает telegram-канал партии «Единая Россия». Он также добавил, что всех врагов России должна постигнуть неминуемая расплата. Ранее Медведев предложил подумать о создании открытой базы врагов России с указанием их персональных данных, которые можно будет использовать «для вполне прикладных целей». Такое заявление он сделал после вторжения ВСУ в Курскую область. Зампред Совбеза РФ уточнил, что все, кто совершает преступление против страны независимо от своей нации, гражданства и должности, должны знать, что «за ними придут», передает «Национальная служба новостей».