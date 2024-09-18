18 сентября 2024

В городе ХМАО запретили массовые мероприятия в школах и детсадах из-за вспышки ОРВИ

В школах и детских садах Югорска усилили меры борьбы с ОРВИ
© Служба новостей «URA.RU»
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В школах и детсадах Югорска усилили меры борьбы с ОРИ
В школах и детсадах Югорска усилили меры борьбы с ОРИ Фото:

В Югорске ввели запрет на проведение массовых мероприятий в школах и детских садах из-за растущего числа заболевших острыми респираторными инфекциями. В образовательных учреждениях также будут измерять температуру, дезинфицировать помещения и при необходимости вводить дистанционное обучение. Об этом городская мэрия сообщила на своем сайте.

«С 19 по 29 сентября запрещено проведение массовых мероприятий с участием более одного коллектива, группы, класса в школах и детских садах. В учреждениях Югорска необходимо: ввести термометрию на входе, усилить контроль за проветриванием посещений, обеспечить дезинфекцию помещений, ввести групповую изоляцию в дошкольных образовательных организациях», — следует из сообщения.

Детей будут переводить на дистанционное обучение, если в классе заболеют как минимум 20% обучающихся. За прошлую неделю (с 9 по 15 сентября) заболеваемость ОРВИ в Югорске выросла в два раза. Более уязвимыми оказались школьники и подростки.

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В Югорске ввели запрет на проведение массовых мероприятий в школах и детских садах из-за растущего числа заболевших острыми респираторными инфекциями. В образовательных учреждениях также будут измерять температуру, дезинфицировать помещения и при необходимости вводить дистанционное обучение. Об этом городская мэрия сообщила на своем сайте. «С 19 по 29 сентября запрещено проведение массовых мероприятий с участием более одного коллектива, группы, класса в школах и детских садах. В учреждениях Югорска необходимо: ввести термометрию на входе, усилить контроль за проветриванием посещений, обеспечить дезинфекцию помещений, ввести групповую изоляцию в дошкольных образовательных организациях», — следует из сообщения. Детей будут переводить на дистанционное обучение, если в классе заболеют как минимум 20% обучающихся. За прошлую неделю (с 9 по 15 сентября) заболеваемость ОРВИ в Югорске выросла в два раза. Более уязвимыми оказались школьники и подростки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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