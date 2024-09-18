В городе ХМАО запретили массовые мероприятия в школах и детсадах из-за вспышки ОРВИ

В Югорске ввели запрет на проведение массовых мероприятий в школах и детских садах из-за растущего числа заболевших острыми респираторными инфекциями. В образовательных учреждениях также будут измерять температуру, дезинфицировать помещения и при необходимости вводить дистанционное обучение. Об этом городская мэрия сообщила на своем сайте.
«С 19 по 29 сентября запрещено проведение массовых мероприятий с участием более одного коллектива, группы, класса в школах и детских садах. В учреждениях Югорска необходимо: ввести термометрию на входе, усилить контроль за проветриванием посещений, обеспечить дезинфекцию помещений, ввести групповую изоляцию в дошкольных образовательных организациях», — следует из сообщения.
Детей будут переводить на дистанционное обучение, если в классе заболеют как минимум 20% обучающихся. За прошлую неделю (с 9 по 15 сентября) заболеваемость ОРВИ в Югорске выросла в два раза. Более уязвимыми оказались школьники и подростки.
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