Экс-замминистра МО Иванов адаптировался к жизни в СИЗО

Экс-замглавы Минобороны РФ Тимур Иванов адаптировался к условиям содержания в СИЗО. Об этом заявил его адвокат Мурад Мусаев после заседания суда.
«Адаптировался к изменившемся условиям жизни», — заявил Мусаев на вопрос журналиста ТАСС о том, как Иванов себя чувствует в СИЗО. Адвокат также добавил, что расследование по делу его подзащитного продолжается.
Басманный суд Москвы продлил арест бывшему замглавы Минобороны до 23 декабря. Иванов обвиняется в получении взятки в размере 1 миллиард 185 миллионов рублей. В оборонном ведомстве он курировал подрядные и субподрядные работы. Свою причастность к коррупционным преступлениям он отрицает.
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