Экс-замминистра МО Иванов адаптировался к жизни в СИЗО

19 сентября 2024 в 22:00 Размер текста - 17 +

Адвокат Тимура Иванова заявил о самочувствии своего подзащитного в СИЗО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке Экс-замглавы Минобороны РФ Тимур Иванов адаптировался к условиям содержания в СИЗО. Об этом заявил его адвокат Мурад Мусаев после заседания суда. «Адаптировался к изменившемся условиям жизни», — заявил Мусаев на вопрос журналиста ТАСС о том, как Иванов себя чувствует в СИЗО. Адвокат также добавил, что расследование по делу его подзащитного продолжается. Басманный суд Москвы продлил арест бывшему замглавы Минобороны до 23 декабря. Иванов обвиняется в получении взятки в размере 1 миллиард 185 миллионов рублей. В оборонном ведомстве он курировал подрядные и субподрядные работы. Свою причастность к коррупционным преступлениям он отрицает. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-замглавы Минобороны РФ Тимур Иванов адаптировался к условиям содержания в СИЗО. Об этом заявил его адвокат Мурад Мусаев после заседания суда. «Адаптировался к изменившемся условиям жизни», — заявил Мусаев на вопрос журналиста ТАСС о том, как Иванов себя чувствует в СИЗО. Адвокат также добавил, что расследование по делу его подзащитного продолжается. Басманный суд Москвы продлил арест бывшему замглавы Минобороны до 23 декабря. Иванов обвиняется в получении взятки в размере 1 миллиард 185 миллионов рублей. В оборонном ведомстве он курировал подрядные и субподрядные работы. Свою причастность к коррупционным преступлениям он отрицает.