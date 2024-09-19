Экс-замминистра МО Иванов адаптировался к жизни в СИЗО

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Всякое. Курган, сизо, разбой, грабеж, полиция, арест, канвой, наряд полиции
Адвокат Тимура Иванова заявил о самочувствии своего подзащитного в СИЗО Фото:
новость из сюжета
Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке

Экс-замглавы Минобороны РФ Тимур Иванов адаптировался к условиям содержания в СИЗО. Об этом заявил его адвокат Мурад Мусаев после заседания суда.

«Адаптировался к изменившемся условиям жизни», — заявил Мусаев на вопрос журналиста ТАСС о том, как Иванов себя чувствует в СИЗО. Адвокат также добавил, что расследование по делу его подзащитного продолжается.

Басманный суд Москвы продлил арест бывшему замглавы Минобороны до 23 декабря. Иванов обвиняется в получении взятки в размере 1 миллиард 185 миллионов рублей. В оборонном ведомстве он курировал подрядные и субподрядные работы. Свою причастность к коррупционным преступлениям он отрицает.

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Экс-замглавы Минобороны РФ Тимур Иванов адаптировался к условиям содержания в СИЗО. Об этом заявил его адвокат Мурад Мусаев после заседания суда. «Адаптировался к изменившемся условиям жизни», — заявил Мусаев на вопрос журналиста ТАСС о том, как Иванов себя чувствует в СИЗО. Адвокат также добавил, что расследование по делу его подзащитного продолжается. Басманный суд Москвы продлил арест бывшему замглавы Минобороны до 23 декабря. Иванов обвиняется в получении взятки в размере 1 миллиард 185 миллионов рублей. В оборонном ведомстве он курировал подрядные и субподрядные работы. Свою причастность к коррупционным преступлениям он отрицает.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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