Медведев признал, что спецоперация стала тяжелейшим испытанием для РФ

19 сентября 2024 в 22:25 Размер текста - 17 +

Спецоперация дала шанс гражданам РФ сплотиться и сделать все для победы своей страны, заявил Медведев Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Специальная военная операция стала тяжелейшим испытанием для России. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отметив, что СВО также дала возможность гражданам РФ сплотиться. «На самом деле, это [спецоперация] тяжелейшее испытание для страны, для огромного количества людей в нашей стране», — заявил Медведев в ходе пленарного заседания первого Совета первичных отделений партии «Единая Россия». Его слова приводит РИА Новости. Он также добавил, что СВО дала возможность гражданам РФ сплотиться и показать любовь к стране. Спецоперация началась 24 февраля 2022 года на Украине по приказу президента РФ Владимира Путина. Он не раз отмечал, что это вынужденная мера, так как России «не оставили никаких шансов поступить иначе». В 2022 году стороны были в шаге от заключения мирного соглашения. Однако Запад и Украина отказались от стамбульских соглашений, чтобы нанести российской стороне стратегическое поражение. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, отказ США от использования Украины в борьбе с Россией мог бы помочь завершить вооруженный конфликт, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Специальная военная операция стала тяжелейшим испытанием для России. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отметив, что СВО также дала возможность гражданам РФ сплотиться. «На самом деле, это [спецоперация] тяжелейшее испытание для страны, для огромного количества людей в нашей стране», — заявил Медведев в ходе пленарного заседания первого Совета первичных отделений партии «Единая Россия». Его слова приводит РИА Новости. Он также добавил, что СВО дала возможность гражданам РФ сплотиться и показать любовь к стране. Спецоперация началась 24 февраля 2022 года на Украине по приказу президента РФ Владимира Путина. Он не раз отмечал, что это вынужденная мера, так как России «не оставили никаких шансов поступить иначе». В 2022 году стороны были в шаге от заключения мирного соглашения. Однако Запад и Украина отказались от стамбульских соглашений, чтобы нанести российской стороне стратегическое поражение. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, отказ США от использования Украины в борьбе с Россией мог бы помочь завершить вооруженный конфликт, передает RT.