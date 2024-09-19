В Екатеринбурге эвакуировали ТЦ «Дирижабль», слышал весь район. Видео

К ТЦ «Дирижабль» в Екатеринбурге прибыла полиция
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ТЦ "Дирижабль". Екатеринбург
Сейчас возле «Дирижабля» никого нет (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге эвакуировали торговый центр «Дирижабль» в Ботаническом районе. Оповещение было слышно жителям соседних домов.

«Даже жители соседних домов слышали оповещение. Сейчас никакой суеты возле ТЦ нет, но в бургерной „А ты где?“ выключен свет», — передает telegram-канал «Екатеринбург ЧП». По словам очевидцев, к торговому центру прибыли полиция и Росгвардия. Некоторые екатеринбуржцы из окон видели дым со стороны торгового центра.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу управления Росгвардии по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.

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В Екатеринбурге эвакуировали торговый центр «Дирижабль» в Ботаническом районе. Оповещение было слышно жителям соседних домов. «Даже жители соседних домов слышали оповещение. Сейчас никакой суеты возле ТЦ нет, но в бургерной „А ты где?“ выключен свет», — передает telegram-канал «Екатеринбург ЧП». По словам очевидцев, к торговому центру прибыли полиция и Росгвардия. Некоторые екатеринбуржцы из окон видели дым со стороны торгового центра. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу управления Росгвардии по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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