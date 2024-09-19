В Екатеринбурге эвакуировали торговый центр «Дирижабль» в Ботаническом районе. Оповещение было слышно жителям соседних домов.
«Даже жители соседних домов слышали оповещение. Сейчас никакой суеты возле ТЦ нет, но в бургерной „А ты где?“ выключен свет», — передает telegram-канал «Екатеринбург ЧП». По словам очевидцев, к торговому центру прибыли полиция и Росгвардия. Некоторые екатеринбуржцы из окон видели дым со стороны торгового центра.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу управления Росгвардии по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.
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