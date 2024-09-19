Пленные бойцы ВСУ сообщили о вылазках наемников в Курскую область

20 сентября 2024 в 00:19 Размер текста - 17 +

В Курской области заметили американских и французских наемников Фото: U.S. Army / Spc. Joshua Leonard новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Пленные бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказали о вылазках американских и французских наемников на Курском направлении. Об этом сообщает военкор Саргон Хадай. «Видели в Курской области несколько пикапов французского легиона. За ними ехали военные в американской форме», — заявил один из пленных, чьи слова приводит RT. Ранее российские военные уничтожили отряд американских наемников из ЧВК Forward под Суджей в Курской области. Боец из чеченского батальона «Ахмат» с позывным Аид рассказал, что наемники действовали совместно с украинскими силами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пленные бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказали о вылазках американских и французских наемников на Курском направлении. Об этом сообщает военкор Саргон Хадай. «Видели в Курской области несколько пикапов французского легиона. За ними ехали военные в американской форме», — заявил один из пленных, чьи слова приводит RT. Ранее российские военные уничтожили отряд американских наемников из ЧВК Forward под Суджей в Курской области. Боец из чеченского батальона «Ахмат» с позывным Аид рассказал, что наемники действовали совместно с украинскими силами.