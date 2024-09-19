19 сентября 2024

Пленные бойцы ВСУ сообщили о вылазках наемников в Курскую область

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Вооруженные силы Украины. stock, всу, наемник, stock
В Курской области заметили американских и французских наемников Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Пленные бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказали о вылазках американских и французских наемников на Курском направлении. Об этом сообщает военкор Саргон Хадай.

«Видели в Курской области несколько пикапов французского легиона. За ними ехали военные в американской форме», — заявил один из пленных, чьи слова приводит RT.

Ранее российские военные уничтожили отряд американских наемников из ЧВК Forward под Суджей в Курской области. Боец из чеченского батальона «Ахмат» с позывным Аид рассказал, что наемники действовали совместно с украинскими силами.

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Пленные бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказали о вылазках американских и французских наемников на Курском направлении. Об этом сообщает военкор Саргон Хадай. «Видели в Курской области несколько пикапов французского легиона. За ними ехали военные в американской форме», — заявил один из пленных, чьи слова приводит RT. Ранее российские военные уничтожили отряд американских наемников из ЧВК Forward под Суджей в Курской области. Боец из чеченского батальона «Ахмат» с позывным Аид рассказал, что наемники действовали совместно с украинскими силами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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