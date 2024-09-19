В Курской области заметили американских и французских наемников
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
Пленные бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказали о вылазках американских и французских наемников на Курском направлении. Об этом сообщает военкор Саргон Хадай.
«Видели в Курской области несколько пикапов французского легиона. За ними ехали военные в американской форме», — заявил один из пленных, чьи слова приводит RT.
Ранее российские военные уничтожили отряд американских наемников из ЧВК Forward под Суджей в Курской области. Боец из чеченского батальона «Ахмат» с позывным Аид рассказал, что наемники действовали совместно с украинскими силами.
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