Суд составил протокол на вокалиста группы «Порнофильмы» за дискредитацию армии

В столице зарегистрировали новый протокол на вокалиста рок-группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова (признан в России иноагентом по решению Минюста) за дискредитацию ВС РФ. Об этом сообщила пресс-служба Тверского суда Москвы.
«Суд 18 сентября зарегистрировал административный протокол в отношении солиста группы „Порнофильмы“», — заявление ведомства приводит РИА Новости. Этот же суд в июне уже оштрафовал музыканта за аналогичное правонарушение.
В сентябре 2024 года Минюст РФ внес Котлярова в список иноагентов. Туда же попали пять других участников группы, напоминает RT. В апреле этого года МВД нашло признаки дискредитации армии в высказывании музыканта, пишет «Национальная служба новостей». Позже Роскомнадзор запретил песню «Порнофильмов» «Роди мне 1000 детей», передает телеканал 360.
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