19 сентября 2024

Суд составил протокол на вокалиста группы «Порнофильмы» за дискредитацию армии

© Служба новостей «URA.RU»
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Музыканту грозит штраф до 50 тысяч рублей
Музыканту грозит штраф до 50 тысяч рублей Фото:

В столице зарегистрировали новый протокол на вокалиста рок-группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова (признан в России иноагентом по решению Минюста) за дискредитацию ВС РФ. Об этом сообщила пресс-служба Тверского суда Москвы.

«Суд 18 сентября зарегистрировал административный протокол в отношении солиста группы „Порнофильмы“», — заявление ведомства приводит РИА Новости. Этот же суд в июне уже оштрафовал музыканта за аналогичное правонарушение.

В сентябре 2024 года Минюст РФ внес Котлярова в список иноагентов. Туда же попали пять других участников группы, напоминает RT. В апреле этого года МВД нашло признаки дискредитации армии в высказывании музыканта, пишет «Национальная служба новостей». Позже Роскомнадзор запретил песню «Порнофильмов» «Роди мне 1000 детей», передает телеканал 360.

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В столице зарегистрировали новый протокол на вокалиста рок-группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова (признан в России иноагентом по решению Минюста) за дискредитацию ВС РФ. Об этом сообщила пресс-служба Тверского суда Москвы. «Суд 18 сентября зарегистрировал административный протокол в отношении солиста группы „Порнофильмы“», — заявление ведомства приводит РИА Новости. Этот же суд в июне уже оштрафовал музыканта за аналогичное правонарушение. В сентябре 2024 года Минюст РФ внес Котлярова в список иноагентов. Туда же попали пять других участников группы, напоминает RT. В апреле этого года МВД нашло признаки дискредитации армии в высказывании музыканта, пишет «Национальная служба новостей». Позже Роскомнадзор запретил песню «Порнофильмов» «Роди мне 1000 детей», передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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