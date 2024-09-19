В МИД Украины отвергли предложение Польши по Крыму

МИД Украины: вопрос принадлежности Крыма не является предметом обсуждений

20 сентября 2024 в 02:06 Размер текста - 17 +

Глава МИД Польши предложил передать Крым под мандат ООН Фото: Виталий Страхов © URA.RU Министерство иностранных дел Украины заявило, что не собирается идти на компромиссы в вопросе Крыма. Так Киев отреагировал на предложение главы МИД Польши Радослава Сикорского забрать Крым у России, передать его под контроль ООН и через 20 лет провести новый референдум. «Территориальная целостность Украины никогда не была и не может быть предметом для обсуждения или компромиссов. Крым — это Украина. Точка», — подчеркивается в официальном заявлении украинского внешнеполитического ведомства. Это заявление стало ответом на предложение главы МИД Польши Радослава Сикорского передать Крым под контроль ООН и спустя 20 лет провести новый референдум, передает «Царьград». Предложение Сикорского было направлено на поиск пути решения конфликта, однако Киев отверг его, подчеркнув стратегическую важность полуострова для Украины. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, также выразила позицию, что российские регионы не могут быть предметом переговоров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министерство иностранных дел Украины заявило, что не собирается идти на компромиссы в вопросе Крыма. Так Киев отреагировал на предложение главы МИД Польши Радослава Сикорского забрать Крым у России, передать его под контроль ООН и через 20 лет провести новый референдум. «Территориальная целостность Украины никогда не была и не может быть предметом для обсуждения или компромиссов. Крым — это Украина. Точка», — подчеркивается в официальном заявлении украинского внешнеполитического ведомства. Это заявление стало ответом на предложение главы МИД Польши Радослава Сикорского передать Крым под контроль ООН и спустя 20 лет провести новый референдум, передает «Царьград». Предложение Сикорского было направлено на поиск пути решения конфликта, однако Киев отверг его, подчеркнув стратегическую важность полуострова для Украины. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, также выразила позицию, что российские регионы не могут быть предметом переговоров.