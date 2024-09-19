В США раскрыли детали операции по подрыву пейджеров в Ливане

Израильские спецслужбы в течение 15 лет прорабатывали операцию по подрыву пейджеров на ливанской территории. Об этом сообщают источники, знакомые с секретными разработками.
«Еврейское государство причастно к производству устройств связи, которые сдетонировали в разных уголках Ливана. Для этого Израиль создал несколько подставных компаний, которые якобы имели отношение к изготовлению пейджеров. При этом некоторые сотрудники производств даже не были в курсе, на кого они в действительности работают и что производят», — своих источников цитирует телеканал ABC.
По данным СМИ, американское Центральное разведывательное управление считает подобные операции слишком опасными для мирных граждан. Именно потому ведомство давно отказалось от таких тактик в своей работе.
Днем 17 сентября в разных районах Ливана взорвались пейджеры, которые для связи использовали члены «Хезболлы». По данным Минздрава страны, в первые часы пострадали почти 3 тысяч человек. Число погибших затем выросло до 32, передает «Национальная служба новостей».
В случившемся сразу обвинили Израиль. Лидеры «Хезболлы» назвали произошедшее поводом для объявления войны. Как следствие — в Ливане запретили проносить в самолеты рации и пейджер, пишет RT. Атаку в ООН назвали нарушение международного права, сообщает телеканал 360.
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