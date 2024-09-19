Лидер «Хезболлы» назвал взрыв пейджеров поводом для объявления войны

19 сентября 2024 в 19:36 Размер текста - 17 +

Действия Израиля в Ливане привели к войне, заявил лидер «Хезболлы» Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Израиль своей кибератакой с помощью подрыва пейджеров, раций и телефонов в Ливане пересек все красные линии. Подобное равносильно объявлению военных действий, заявил глава «Хезболлы» Сайед Хасан Насралла. Впоследствии он охарактеризовал действия израильской стороны не как объявление, а как состояние войны. Новость по теме Взрывы телефонов, бомбежка ядерного реактора: как Моссад устраняет врагов еврейского государства «Израильский враг нацелился на тысячи пейджеров и нарушил все законы, правила и красные линии», — передает Press TV слова Насраллы. Кроме того, он заявил, что атаки затронули множество гражданских объектов, включая больницы, аптеки, рынки и жилые дома. Взрывы привели к жертвам среди мирного населения, в том числе среди женщин и детей. Лидер «Хезболлы» выразил благодарность врачам, чиновникам и всем оказавшим помощь в лечении пострадавших от терактов, а также людям, которые сдали кровь для пострадавших. Насралла подчеркнул, что одним из положительных аспектов кризиса стала демонстрация солидарности и единства среди жителей Ливана в ответ на произошедшие события. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Израиль своей кибератакой с помощью подрыва пейджеров, раций и телефонов в Ливане пересек все красные линии. Подобное равносильно объявлению военных действий, заявил глава «Хезболлы» Сайед Хасан Насралла. Впоследствии он охарактеризовал действия израильской стороны не как объявление, а как состояние войны. «Израильский враг нацелился на тысячи пейджеров и нарушил все законы, правила и красные линии», — передает Press TV слова Насраллы. Кроме того, он заявил, что атаки затронули множество гражданских объектов, включая больницы, аптеки, рынки и жилые дома. Взрывы привели к жертвам среди мирного населения, в том числе среди женщин и детей. Лидер «Хезболлы» выразил благодарность врачам, чиновникам и всем оказавшим помощь в лечении пострадавших от терактов, а также людям, которые сдали кровь для пострадавших. Насралла подчеркнул, что одним из положительных аспектов кризиса стала демонстрация солидарности и единства среди жителей Ливана в ответ на произошедшие события.