Лидер «Хезболлы» назвал взрыв пейджеров поводом для объявления войны

Израиль своей кибератакой с помощью подрыва пейджеров, раций и телефонов в Ливане пересек все красные линии. Подобное равносильно объявлению военных действий, заявил глава «Хезболлы» Сайед Хасан Насралла. Впоследствии он охарактеризовал действия израильской стороны не как объявление, а как состояние войны.
«Израильский враг нацелился на тысячи пейджеров и нарушил все законы, правила и красные линии», — передает Press TV слова Насраллы. Кроме того, он заявил, что атаки затронули множество гражданских объектов, включая больницы, аптеки, рынки и жилые дома. Взрывы привели к жертвам среди мирного населения, в том числе среди женщин и детей.
Лидер «Хезболлы» выразил благодарность врачам, чиновникам и всем оказавшим помощь в лечении пострадавших от терактов, а также людям, которые сдали кровь для пострадавших. Насралла подчеркнул, что одним из положительных аспектов кризиса стала демонстрация солидарности и единства среди жителей Ливана в ответ на произошедшие события.
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Израиль своей кибератакой с помощью подрыва пейджеров, раций и телефонов в Ливане пересек все красные линии. Подобное равносильно объявлению военных действий, заявил глава «Хезболлы» Сайед Хасан Насралла. Впоследствии он охарактеризовал действия израильской стороны не как объявление, а как состояние войны. «Израильский враг нацелился на тысячи пейджеров и нарушил все законы, правила и красные линии», — передает Press TV слова Насраллы. Кроме того, он заявил, что атаки затронули множество гражданских объектов, включая больницы, аптеки, рынки и жилые дома. Взрывы привели к жертвам среди мирного населения, в том числе среди женщин и детей. Лидер «Хезболлы» выразил благодарность врачам, чиновникам и всем оказавшим помощь в лечении пострадавших от терактов, а также людям, которые сдали кровь для пострадавших. Насралла подчеркнул, что одним из положительных аспектов кризиса стала демонстрация солидарности и единства среди жителей Ливана в ответ на произошедшие события.