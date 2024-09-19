Лидер «Хезболлы» назвал взрыв пейджеров поводом для объявления войны

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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, израиль, флаг, сектор газа, stock, цахал, наземная операция
Действия Израиля в Ливане привели к войне, заявил лидер «Хезболлы» Фото:
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Израиль своей кибератакой с помощью подрыва пейджеров, раций и телефонов в Ливане пересек все красные линии. Подобное равносильно объявлению военных действий, заявил глава «Хезболлы» Сайед Хасан Насралла. Впоследствии он охарактеризовал действия израильской стороны не как объявление, а как состояние войны.

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«Израильский враг нацелился на тысячи пейджеров и нарушил все законы, правила и красные линии», — передает Press TV слова Насраллы. Кроме того, он заявил, что атаки затронули множество гражданских объектов, включая больницы, аптеки, рынки и жилые дома. Взрывы привели к жертвам среди мирного населения, в том числе среди женщин и детей.

Лидер «Хезболлы» выразил благодарность врачам, чиновникам и всем оказавшим помощь в лечении пострадавших от терактов, а также людям, которые сдали кровь для пострадавших. Насралла подчеркнул, что одним из положительных аспектов кризиса стала демонстрация солидарности и единства среди жителей Ливана в ответ на произошедшие события.

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Израиль своей кибератакой с помощью подрыва пейджеров, раций и телефонов в Ливане пересек все красные линии. Подобное равносильно объявлению военных действий, заявил глава «Хезболлы» Сайед Хасан Насралла. Впоследствии он охарактеризовал действия израильской стороны не как объявление, а как состояние войны. «Израильский враг нацелился на тысячи пейджеров и нарушил все законы, правила и красные линии», — передает Press TV слова Насраллы. Кроме того, он заявил, что атаки затронули множество гражданских объектов, включая больницы, аптеки, рынки и жилые дома. Взрывы привели к жертвам среди мирного населения, в том числе среди женщин и детей. Лидер «Хезболлы» выразил благодарность врачам, чиновникам и всем оказавшим помощь в лечении пострадавших от терактов, а также людям, которые сдали кровь для пострадавших. Насралла подчеркнул, что одним из положительных аспектов кризиса стала демонстрация солидарности и единства среди жителей Ливана в ответ на произошедшие события.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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