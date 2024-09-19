Как животное оказалось в черте города в одиночестве, неизвестно
В Тюмени в районе улицы Ватутина заметили корову. Видео с заблудившимся животным появилось в социальных сетях.
«Возле Ватутинского рынка была замечена телка. Никто не терял?» — написали в telegram-канале «ЧС Тюмень». На видео прикрепленном к посту видно, как теленок бежит по двору. В комментариях местные жители недоумевают откуда животное взялось в черте города.
Ранее URA.RU сообщало о необычном рекорде, который поставила корова в Тюменской области. За две недели до 80-летия региона она дала 80 литров молока за сутки, что на 20 литров больше чем обычно дают коровы этой породы.
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