19 сентября 2024

В Тюмени в черте города заметили корову. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Как животное оказалось в черте города в одиночестве, неизвестно
Как животное оказалось в черте города в одиночестве, неизвестно Фото:

В Тюмени в районе улицы Ватутина заметили корову. Видео с заблудившимся животным появилось в социальных сетях. 

«Возле Ватутинского рынка была замечена телка. Никто не терял?» — написали в telegram-канале «ЧС Тюмень». На видео прикрепленном к посту видно, как теленок бежит по двору. В комментариях местные жители недоумевают откуда животное взялось в черте города. 

Ранее URA.RU сообщало о необычном рекорде, который поставила корова в Тюменской области. За две недели до 80-летия региона она дала 80 литров молока за сутки, что на 20 литров больше чем обычно дают коровы этой породы.

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В Тюмени в районе улицы Ватутина заметили корову. Видео с заблудившимся животным появилось в социальных сетях.  «Возле Ватутинского рынка была замечена телка. Никто не терял?» — написали в telegram-канале «ЧС Тюмень». На видео прикрепленном к посту видно, как теленок бежит по двору. В комментариях местные жители недоумевают откуда животное взялось в черте города.  Ранее URA.RU сообщало о необычном рекорде, который поставила корова в Тюменской области. За две недели до 80-летия региона она дала 80 литров молока за сутки, что на 20 литров больше чем обычно дают коровы этой породы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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