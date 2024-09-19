19 сентября 2024

Над Нижний Тагилом целый день кружил неизвестный самолет. Видео

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"Бабье лето". Пермь, фонарный столб, самолет в небе
Помимо Вагонки кружащий самолет видели над селом Монзино (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) над микрорайоном Вагонка местные жители заметили неизвестный самолет, который кружил в течение дня. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.

«Какой-то странный самолет кружит сегодня над Вагонкой. Все летает и летает, не знаем, что и подумать», — передает слова тагильчанки группа «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». По словам другого очевидца, самолет, как минимум, два раза пролетал над общежитием № 73 в том микрорайоне.

Похожий неопознанный борт заметили пролетающим над селом Монзино под Нижним Тагилом. Пользователь под постом отметил, что подобные самолеты летают не в первый раз и очень низко. В комментариях тагильчане связывают это с учениями или обороной предприятий, таких как «Уралвагонзавод» (УВЗ), который производит бронетанковую технику.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) над микрорайоном Вагонка местные жители заметили неизвестный самолет, который кружил в течение дня. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях. «Какой-то странный самолет кружит сегодня над Вагонкой. Все летает и летает, не знаем, что и подумать», — передает слова тагильчанки группа «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». По словам другого очевидца, самолет, как минимум, два раза пролетал над общежитием № 73 в том микрорайоне. Похожий неопознанный борт заметили пролетающим над селом Монзино под Нижним Тагилом. Пользователь под постом отметил, что подобные самолеты летают не в первый раз и очень низко. В комментариях тагильчане связывают это с учениями или обороной предприятий, таких как «Уралвагонзавод» (УВЗ), который производит бронетанковую технику.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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