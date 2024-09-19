Над Нижний Тагилом целый день кружил неизвестный самолет. Видео

20 сентября 2024 в 05:55 Размер текста - 17 +

Помимо Вагонки кружащий самолет видели над селом Монзино (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) над микрорайоном Вагонка местные жители заметили неизвестный самолет, который кружил в течение дня. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях. «Какой-то странный самолет кружит сегодня над Вагонкой. Все летает и летает, не знаем, что и подумать», — передает слова тагильчанки группа «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». По словам другого очевидца, самолет, как минимум, два раза пролетал над общежитием № 73 в том микрорайоне. Похожий неопознанный борт заметили пролетающим над селом Монзино под Нижним Тагилом. Пользователь под постом отметил, что подобные самолеты летают не в первый раз и очень низко. В комментариях тагильчане связывают это с учениями или обороной предприятий, таких как «Уралвагонзавод» (УВЗ), который производит бронетанковую технику. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) над микрорайоном Вагонка местные жители заметили неизвестный самолет, который кружил в течение дня. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях. «Какой-то странный самолет кружит сегодня над Вагонкой. Все летает и летает, не знаем, что и подумать», — передает слова тагильчанки группа «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». По словам другого очевидца, самолет, как минимум, два раза пролетал над общежитием № 73 в том микрорайоне. Похожий неопознанный борт заметили пролетающим над селом Монзино под Нижним Тагилом. Пользователь под постом отметил, что подобные самолеты летают не в первый раз и очень низко. В комментариях тагильчане связывают это с учениями или обороной предприятий, таких как «Уралвагонзавод» (УВЗ), который производит бронетанковую технику.