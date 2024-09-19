19 сентября 2024

В Екатеринбурге пожар охватил дом посреди жилого района. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Район ночного пожара по ул Хабаровская,2. Тюмень , сгоревший дом, после пожара
Площадь пожара была 120 кв. м. (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге пожар охватил дом на улице Советских Женщин, 31 (Юго-западный жилой район). Об этом URA.RU сообщил очевидец.

«На улице Советских Женщин продолжают выжигать отселенные дома», — рассказал собеседник. По его словам, пожар тушило около 15 пожарных. Площадь составила 120 квадратных метров. О пострадавших информации нет.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.

Сгорел частный дом
Сгорел частный дом
Фото:
Огонь тушило более десятка пожарных
Огонь тушило более десятка пожарных
Фото:
Рядом с пожаром находились и другие дома
Рядом с пожаром находились и другие дома
Фото:
Пока в пожаре не единого пострадавшего
Пока в пожаре не единого пострадавшего
Фото:
Пламя раскинулось на 120 квадратных метров
Пламя раскинулось на 120 квадратных метров
Фото:

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В Екатеринбурге пожар охватил дом на улице Советских Женщин, 31 (Юго-западный жилой район). Об этом URA.RU сообщил очевидец. «На улице Советских Женщин продолжают выжигать отселенные дома», — рассказал собеседник. По его словам, пожар тушило около 15 пожарных. Площадь составила 120 квадратных метров. О пострадавших информации нет. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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