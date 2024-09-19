Площадь пожара была 120 кв. м. (архивное фото)
В Екатеринбурге пожар охватил дом на улице Советских Женщин, 31 (Юго-западный жилой район). Об этом URA.RU сообщил очевидец.
«На улице Советских Женщин продолжают выжигать отселенные дома», — рассказал собеседник. По его словам, пожар тушило около 15 пожарных. Площадь составила 120 квадратных метров. О пострадавших информации нет.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.
Сгорел частный дом
Огонь тушило более десятка пожарных
Рядом с пожаром находились и другие дома
Пока в пожаре не единого пострадавшего
Пламя раскинулось на 120 квадратных метров
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