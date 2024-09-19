От МЧС России работало 20 человек личного состава
В Копейске (Челябинская область) ночью 20 сентября при тушении барака были найдены тела мужчины и женщины, Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«Пожар произошел ночью в бараке в Копейске по улице Кузнецова. При тушении пожара обнаружены без признаков жизни мужчина и женщина», — отмечает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Отмечается, что загорелись две квартиры на втором этаже и крыша. Самостоятельно эвакуировались пять человек.
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