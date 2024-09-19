19 сентября 2024

Два человека погибли в ночном пожаре в Копейске. Видео

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Пожар на окраине Уралмаша. Екатеринбург , дым, пожар, огонь, возгорание, горящие покрышки
От МЧС России работало 20 человек личного состава Фото:

В Копейске (Челябинская область) ночью 20 сентября при тушении барака были найдены тела мужчины и женщины, Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Пожар произошел ночью в бараке в Копейске по улице Кузнецова. При тушении пожара обнаружены без признаков жизни мужчина и женщина», — отмечает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что загорелись две квартиры на втором этаже и крыша. Самостоятельно эвакуировались пять человек.

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В Копейске (Челябинская область) ночью 20 сентября при тушении барака были найдены тела мужчины и женщины, Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «Пожар произошел ночью в бараке в Копейске по улице Кузнецова. При тушении пожара обнаружены без признаков жизни мужчина и женщина», — отмечает пресс-служба ГУ МЧС по региону. Отмечается, что загорелись две квартиры на втором этаже и крыша. Самостоятельно эвакуировались пять человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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