«Братан, так надо»: екатеринбуржец с извинениями ограбил собутыльника. Фото

Екатеринбуржец с извинениями ограбил собутыльника

20 сентября 2024 в 09:43 Размер текста - 17 +

Товарищи выпили за знакомство, а потом один ограбил другого Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Екатеринбуржец в городе Богданович (Свердловская область), извиняясь, ограбил собутыльника — местного жителя. Его удалось поймать по горячим следам, сообщили URA.RU в пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО. «54-летний местный житель на железнодорожном мосту станции Богдановича познакомился с мужчиной. Они решили выпить за встречу прямо там на мосту, потом сходили за добавкой и продолжили общение. В какой-то момент новый знакомый обнял приятеля, вытащил из его нагрудного кармана деньги и побежал со словами: „Прости братан, так надо!“», — рассказали в ведомстве. Сотрудникам линейной полиции удалось оперативно вычислить и задержать подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 29-летний екатеринбуржец, который освободился всего три месяца назад. Рецидивист признал вину и заявил, что украденные деньги — 43 тысячи рублей — потратил на выпивку и закуску. Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Вежливый грабитель находится под подпиской о невыезде. Украденные 43 тысяч мужчина проел и пропил Фото предоставлено пресс-службой Управления на транспорте МВД России по УрФО Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбуржец в городе Богданович (Свердловская область), извиняясь, ограбил собутыльника — местного жителя. Его удалось поймать по горячим следам, сообщили URA.RU в пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО. «54-летний местный житель на железнодорожном мосту станции Богдановича познакомился с мужчиной. Они решили выпить за встречу прямо там на мосту, потом сходили за добавкой и продолжили общение. В какой-то момент новый знакомый обнял приятеля, вытащил из его нагрудного кармана деньги и побежал со словами: „Прости братан, так надо!“», — рассказали в ведомстве. Сотрудникам линейной полиции удалось оперативно вычислить и задержать подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 29-летний екатеринбуржец, который освободился всего три месяца назад. Рецидивист признал вину и заявил, что украденные деньги — 43 тысячи рублей — потратил на выпивку и закуску. Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Вежливый грабитель находится под подпиской о невыезде.