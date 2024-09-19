19 сентября 2024

«Братан, так надо»: екатеринбуржец с извинениями ограбил собутыльника. Фото

Екатеринбуржец с извинениями ограбил собутыльника
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, алкоголизм, выпивка, граненый стакан, собутыльник
Товарищи выпили за знакомство, а потом один ограбил другого Фото:

Екатеринбуржец в городе Богданович (Свердловская область), извиняясь, ограбил собутыльника — местного жителя. Его удалось поймать по горячим следам, сообщили URA.RU в пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО.

«54-летний местный житель на железнодорожном мосту станции Богдановича познакомился с мужчиной. Они решили выпить за встречу прямо там на мосту, потом сходили за добавкой и продолжили общение. В какой-то момент новый знакомый обнял приятеля, вытащил из его нагрудного кармана деньги и побежал со словами: „Прости братан, так надо!“», — рассказали в ведомстве.

Сотрудникам линейной полиции удалось оперативно вычислить и задержать подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 29-летний екатеринбуржец, который освободился всего три месяца назад. Рецидивист признал вину и заявил, что украденные деньги — 43 тысячи рублей — потратил на выпивку и закуску. Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Вежливый грабитель находится под подпиской о невыезде.

Украденные 43 тысяч мужчина проел и пропил
Украденные 43 тысяч мужчина проел и пропил

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Екатеринбуржец в городе Богданович (Свердловская область), извиняясь, ограбил собутыльника — местного жителя. Его удалось поймать по горячим следам, сообщили URA.RU в пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО. «54-летний местный житель на железнодорожном мосту станции Богдановича познакомился с мужчиной. Они решили выпить за встречу прямо там на мосту, потом сходили за добавкой и продолжили общение. В какой-то момент новый знакомый обнял приятеля, вытащил из его нагрудного кармана деньги и побежал со словами: „Прости братан, так надо!“», — рассказали в ведомстве. Сотрудникам линейной полиции удалось оперативно вычислить и задержать подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 29-летний екатеринбуржец, который освободился всего три месяца назад. Рецидивист признал вину и заявил, что украденные деньги — 43 тысячи рублей — потратил на выпивку и закуску. Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Вежливый грабитель находится под подпиской о невыезде.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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