Труп тюменского студента нашли в Екатеринбурге

Тело студента из Тюмени нашли на стройке в Екатеринбурге. Парень, по предварительной версии, покончил с собой, а в его телефоне обнаружили предсмертную записку, сообщает портал E1.
«Написал, что всех любит, попросил прощения у близких. Его последнее желание было, чтобы на его похороны близкие не одевались торжественно, а пришли в спортивном», — приводит E1 слова товарища погибшего.
В Тюмень молодой человек приехал из ХМАО. Учился в тюменском филиале Московского технологического института. По данным E1, следственный комитет на время проведения проверки от комментариев воздерживается.
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