Труп тюменского студента нашли в Екатеринбурге

На стройке в Екатеринбурге обнаружили тело студента из Тюмени
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Тело молодого человека обнаружили на стройке
Тело молодого человека обнаружили на стройке Фото:

Тело студента из Тюмени нашли на стройке в Екатеринбурге. Парень, по предварительной версии, покончил с собой, а в его телефоне обнаружили предсмертную записку, сообщает портал E1.

«Написал, что всех любит, попросил прощения у близких. Его последнее желание было, чтобы на его похороны близкие не одевались торжественно, а пришли в спортивном», — приводит E1 слова товарища погибшего.

В Тюмень молодой человек приехал из ХМАО. Учился в тюменском филиале Московского технологического института. По данным E1, следственный комитет на время проведения проверки от комментариев воздерживается.

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Тело студента из Тюмени нашли на стройке в Екатеринбурге. Парень, по предварительной версии, покончил с собой, а в его телефоне обнаружили предсмертную записку, сообщает портал E1. «Написал, что всех любит, попросил прощения у близких. Его последнее желание было, чтобы на его похороны близкие не одевались торжественно, а пришли в спортивном», — приводит E1 слова товарища погибшего. В Тюмень молодой человек приехал из ХМАО. Учился в тюменском филиале Московского технологического института. По данным E1, следственный комитет на время проведения проверки от комментариев воздерживается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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