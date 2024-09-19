В Челябинске с 20 сентября запустили новый маршрут автобуса № 76. Как сообщили в пресс-службе мэрии, он будет курсировать в Тракторозаводском районе от Чурилово до Челябинского электрометаллургического комбината.
«С 20 сентября запускаем новый автобусный маршрут № 76 „Квартал у озера — ЧЭМК“ по регулируемому тарифу. Маршрут будет следовать по улицам 2-я Эльтонская, Трашутина, 1-я Эльтонская, проспект Виктора Давыдова, улицам Хохрякова, Кулибина, Марченко, Первой Пятилетки, Горького. На этом автобусе жители Чурилово смогут добираться до филиалов детской больницы № 1», — сообщили в пресс-службе.
До 1 октября два автобуса будут ходить каждые 60 минут. С 1 октября шесть автобусов будут ходить каждые 15 минут. Перевозчик обязался обеспечить возможность оплаты проезда по безналичному расчету, в том числе транспортными картами. Движение автобусов будет отображаться на «2ГИС» и «Яндекс.Картах».
Первый рейс от Квартала у озера будет отъезжать в 06:15, а от ЧЭМК — в 07:02. Последний рейс от Квартала у озера — в 20:08, а от ЧЭМК — в 21:05.
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