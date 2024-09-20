Глава ЕК фон дер Ляйен приехала в Киев, чтобы обсудить кредитование Украины

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия нацеливается на энергетическую украинскую инфраструктуру, несмотря на близящийся отопительный сезон. Она прибыла на Украину, чтобы обсудить помощь стране с помощью кредитов и вступления в Евросоюз (ЕС).
«Скоро начнется отопительный сезон, а Россия продолжает нацеливаться на энергетическую инфраструктуру», — написала Урсула фон дер Ляйен в публикации на своей странице в соцсети X. Она отметила, что ее визит на Украину связан с обсуждением поддержки страны от Европы. Глава ЕК пообещала, что Запад поможет Киеву подготовкой к зиме и к обороне либо прогрессом по кредитам G7, либо вступлением страны в ЕС.
Ранее на пресс-конференции в Брюсселе фон дер Ляйен заявила, что для подготовки Европы и Украины к зиме будут использованы замороженные на Западе российские активы. В рамках помощи ЕС планирует направить Киеву 160 миллионов евро. Слова главы ЕК передает «Царьград».
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