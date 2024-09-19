В Магнитогорске отменили концерт SHAMAN’a

20 сентября 2024 в 11:57 Размер текста - 17 +

Концерт отменен по техническим причинам Фото: Роман Наумов © URA.RU В Магнитогорске Челябинской области концерт исполнителя SHAMAN’a (настоящее имя Ярослав Дронов), запланированный 3 октября, отменили. Как сообщают организаторы, шоу не будут проводить по техническим причинам. «Уважаемые зрители, концерт SHAMAN в Магнитогорске отменен по техническим причинам. Приносим свои искренние извинения», — сообщили организаторы в паблике «SHAMAN в Магнитогорске 3 октября 2024 года» в соцсети «ВКонтакте». В сообщении указано, что процесс возврата средств за электронные билеты начинается с подачи заявления через официальный сайт. Срок зачисления возвращенных средств на ваш счет может составлять от трех до 30 дней, в зависимости от условий работы банка. Также организаторы напоминают, что в случае покупки билетов через посреднические агентства необходимо обращаться за возвратом к этим же операторам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Магнитогорске Челябинской области концерт исполнителя SHAMAN’a (настоящее имя Ярослав Дронов), запланированный 3 октября, отменили. Как сообщают организаторы, шоу не будут проводить по техническим причинам. «Уважаемые зрители, концерт SHAMAN в Магнитогорске отменен по техническим причинам. Приносим свои искренние извинения», — сообщили организаторы в паблике «SHAMAN в Магнитогорске 3 октября 2024 года» в соцсети «ВКонтакте». В сообщении указано, что процесс возврата средств за электронные билеты начинается с подачи заявления через официальный сайт. Срок зачисления возвращенных средств на ваш счет может составлять от трех до 30 дней, в зависимости от условий работы банка. Также организаторы напоминают, что в случае покупки билетов через посреднические агентства необходимо обращаться за возвратом к этим же операторам.