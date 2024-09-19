19 сентября 2024

В Магнитогорске отменили концерт SHAMAN’a

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Концерт SHAMANа у здания посольства США в Москве. 19 июля 2024., шаман, shaman, дронов ярослав
Концерт отменен по техническим причинам Фото:

В Магнитогорске Челябинской области концерт исполнителя SHAMAN’a (настоящее имя Ярослав Дронов), запланированный 3 октября, отменили. Как сообщают организаторы, шоу не будут проводить по техническим причинам.

«Уважаемые зрители, концерт SHAMAN в Магнитогорске отменен по техническим причинам. Приносим свои искренние извинения», — сообщили организаторы в паблике «SHAMAN в Магнитогорске 3 октября 2024 года» в соцсети «ВКонтакте».

В сообщении указано, что процесс возврата средств за электронные билеты начинается с подачи заявления через официальный сайт. Срок зачисления возвращенных средств на ваш счет может составлять от трех до 30 дней, в зависимости от условий работы банка. Также организаторы напоминают, что в случае покупки билетов через посреднические агентства необходимо обращаться за возвратом к этим же операторам.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Магнитогорске Челябинской области концерт исполнителя SHAMAN’a (настоящее имя Ярослав Дронов), запланированный 3 октября, отменили. Как сообщают организаторы, шоу не будут проводить по техническим причинам. «Уважаемые зрители, концерт SHAMAN в Магнитогорске отменен по техническим причинам. Приносим свои искренние извинения», — сообщили организаторы в паблике «SHAMAN в Магнитогорске 3 октября 2024 года» в соцсети «ВКонтакте». В сообщении указано, что процесс возврата средств за электронные билеты начинается с подачи заявления через официальный сайт. Срок зачисления возвращенных средств на ваш счет может составлять от трех до 30 дней, в зависимости от условий работы банка. Также организаторы напоминают, что в случае покупки билетов через посреднические агентства необходимо обращаться за возвратом к этим же операторам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...