В Магнитогорске Челябинской области концерт исполнителя SHAMAN’a (настоящее имя Ярослав Дронов), запланированный 3 октября, отменили. Как сообщают организаторы, шоу не будут проводить по техническим причинам.
«Уважаемые зрители, концерт SHAMAN в Магнитогорске отменен по техническим причинам. Приносим свои искренние извинения», — сообщили организаторы в паблике «SHAMAN в Магнитогорске 3 октября 2024 года» в соцсети «ВКонтакте».
В сообщении указано, что процесс возврата средств за электронные билеты начинается с подачи заявления через официальный сайт. Срок зачисления возвращенных средств на ваш счет может составлять от трех до 30 дней, в зависимости от условий работы банка. Также организаторы напоминают, что в случае покупки билетов через посреднические агентства необходимо обращаться за возвратом к этим же операторам.
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