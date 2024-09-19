19 сентября 2024

Стало известно, когда в тюменских магазинах появится новый айфон 16

Новый айфон 16 появится в Тюмени в середине октября
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новый iPhone 16 доступен в Тюмени пока только по предзаказу
Новый iPhone 16 доступен в Тюмени пока только по предзаказу Фото:

Новый смартфон 16 серии появится в тюменских магазинах не раньше середины октября. Об этом URA.RU рассказали в сети салонов, специализирующихся на продаже техники Apple.

«На витринах iPhone 16 появится не раньше середины октября. 19 сентября в мире стартовали официальные продажи, в Тюмени он на данный момент доступен только по предзаказу», — сообщили сотрудники магазина.

Там также отметили, что стоимость смартфона будет начинаться от 114 тысяч рублей и доходить до 254 тысяч. Такой разбег цен обусловлен разницей моделей и объемом памяти.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Новый смартфон 16 серии появится в тюменских магазинах не раньше середины октября. Об этом URA.RU рассказали в сети салонов, специализирующихся на продаже техники Apple. «На витринах iPhone 16 появится не раньше середины октября. 19 сентября в мире стартовали официальные продажи, в Тюмени он на данный момент доступен только по предзаказу», — сообщили сотрудники магазина. Там также отметили, что стоимость смартфона будет начинаться от 114 тысяч рублей и доходить до 254 тысяч. Такой разбег цен обусловлен разницей моделей и объемом памяти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...