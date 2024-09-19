Стало известно, когда в тюменских магазинах появится новый айфон 16

Новый iPhone 16 доступен в Тюмени пока только по предзаказу
Новый смартфон 16 серии появится в тюменских магазинах не раньше середины октября. Об этом URA.RU рассказали в сети салонов, специализирующихся на продаже техники Apple.
«На витринах iPhone 16 появится не раньше середины октября. 19 сентября в мире стартовали официальные продажи, в Тюмени он на данный момент доступен только по предзаказу», — сообщили сотрудники магазина.
Там также отметили, что стоимость смартфона будет начинаться от 114 тысяч рублей и доходить до 254 тысяч. Такой разбег цен обусловлен разницей моделей и объемом памяти.
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