Мэра Артемовского Константина Трофимова отправили в СИЗО по делу о взятке

Константин Трофимов на суде попросил ознакомиться с материалами дела Фото: Сергей Бодров © URA.RU

Первоуральский городской суд Свердловской области арестовал мэра Артемовского Константина Трофимова, которого обвиняют во взяточничестве. Сам он вину в преступлении отрицает, передает корреспондент URA.RU из зала суда.

«Прошение следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворить», — огласил вердикт судья. Под стражей Трофимов будет находиться до 18 ноября.

Как ранее сообщало URA.RU, Трофимова задержали 18 сентября и предъявили обвинение по ч. 4 и ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки». По версии следствия, он получал взятки от директора муниципального детского лагеря имени Павлика Морозова Натальи Яговитиной и руководителя УК «Наш дом» Ярослава Николаева. Сам Трофимов вину отрицает и считает, что его специально оговаривают — со свидетелями по делу у него давние счеты. Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU.

Фото: Сергей Бодров © URA.RU