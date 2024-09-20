Обвиненного в коррупции свердловского мэра отправили в СИЗО. Фото

Мэра Артемовского Константина Трофимова отправили в СИЗО по делу о взятке
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Трофимову. Первоуральск
Константин Трофимов на суде попросил ознакомиться с материалами дела Фото:

Первоуральский городской суд Свердловской области арестовал мэра Артемовского Константина Трофимова, которого обвиняют во взяточничестве. Сам он вину в преступлении отрицает, передает корреспондент URA.RU из зала суда.

«Прошение следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворить», — огласил вердикт судья. Под стражей Трофимов будет находиться до 18 ноября.

Как ранее сообщало URA.RU, Трофимова задержали 18 сентября и предъявили обвинение по ч. 4 и ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки». По версии следствия, он получал взятки от директора муниципального детского лагеря имени Павлика Морозова Натальи Яговитиной и руководителя УК «Наш дом» Ярослава Николаева. Сам Трофимов вину отрицает и считает, что его специально оговаривают — со свидетелями по делу у него давние счеты. Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU.

Мера пресечения Трофимову. Первоуральск
Фото:

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Первоуральский городской суд Свердловской области арестовал мэра Артемовского Константина Трофимова, которого обвиняют во взяточничестве. Сам он вину в преступлении отрицает, передает корреспондент URA.RU из зала суда. «Прошение следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворить», — огласил вердикт судья. Под стражей Трофимов будет находиться до 18 ноября. Как ранее сообщало URA.RU, Трофимова задержали 18 сентября и предъявили обвинение по ч. 4 и ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки». По версии следствия, он получал взятки от директора муниципального детского лагеря имени Павлика Морозова Натальи Яговитиной и руководителя УК «Наш дом» Ярослава Николаева. Сам Трофимов вину отрицает и считает, что его специально оговаривают — со свидетелями по делу у него давние счеты. Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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