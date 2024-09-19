19 сентября 2024

Задержанного по делу о взятке свердловского мэра привезли в суд. Фото, видео

В Первоуральске начался суд над мэром Артемовского Трофимовым
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Приговор Евгению Полежаеву в Свердловском областном суде. Екатеринбург , оглашение приговора, руки за спиной, суд, судебное заседание
Константина Трофимова подозревают в коррупции (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Артемовском задержали мэра

В Первоуральский городской суд Свердловской области привезли мэра Артемовского Константина Трофимова, обвиняемого в получении взятки. Ему должны избрать меру пресечения, передает корреспондент URA.RU.

Ночь перед судом Трофимов провел в ИВС в Ревде. Следствие просит заключить мэра под стражу.

Он был задержан 18 сентября на рабочем месте. Затем в его кабинете провели обыски — там силовики якобы искали взятку. По данным агентства, чиновник мог брать деньги от руководителей местных МУПов (которые, вероятно, и дали показания на Трофимова). Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU.

Фото:
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Первоуральский городской суд Свердловской области привезли мэра Артемовского Константина Трофимова, обвиняемого в получении взятки. Ему должны избрать меру пресечения, передает корреспондент URA.RU. Ночь перед судом Трофимов провел в ИВС в Ревде. Следствие просит заключить мэра под стражу. Он был задержан 18 сентября на рабочем месте. Затем в его кабинете провели обыски — там силовики якобы искали взятку. По данным агентства, чиновник мог брать деньги от руководителей местных МУПов (которые, вероятно, и дали показания на Трофимова). Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...