В Первоуральский городской суд Свердловской области привезли мэра Артемовского Константина Трофимова, обвиняемого в получении взятки. Ему должны избрать меру пресечения, передает корреспондент URA.RU.
Ночь перед судом Трофимов провел в ИВС в Ревде. Следствие просит заключить мэра под стражу.
Он был задержан 18 сентября на рабочем месте. Затем в его кабинете провели обыски — там силовики якобы искали взятку. По данным агентства, чиновник мог брать деньги от руководителей местных МУПов (которые, вероятно, и дали показания на Трофимова). Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU.
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