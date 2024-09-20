Участник программы «Время героев» возглавил спорткомитет Алтая

Участник программы «Время героев», капитан Александр Суразов назначен председателем комитета по физкультуре и спорту Республики Алтай. Назначение на должность утвердил врио главы региона Андрей Турчак.
«Капитан Александр Суразов назначен председателем комитета по физкультуре и спорту Республики Алтай», — цитирует указ telegram-канал «Время героев». Суразов будет заниматься вопросами создания спортивной инфраструктуры в регионе и развитием спортивных секций.
До назначения Суразов встретился с Турчаком в Москве и дал согласие на должность председателя регионального комитета. В своих обязанностях он будет сосредоточен на развитии спортивной инфраструктуры в регионе, включая строительство спортивных комплексов и многофункциональных площадок. Суразов также планирует активно развивать секции боевых видов спорта, в частности самбо, в школах и колледжах Республики Алтай. Турчак подчеркнул, что спорт в регионе должен стать неотъемлемой частью жизни каждого гражданина, независимо от возраста.
«Время героев» — кадровая программа для бойцов спецоперации, которые учатся для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в госкомпаниях. Например, участник первого потока программы Алексей Кондратьев, который эвакуировал курян из опасных зон с первых дней нападения ВСУ, назначен сенатором от Курской области в Совет Федерации. А боец Владимир Сайбель стал замначальника департамента социального развития ОАО «РЖД».
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Участник программы «Время героев», капитан Александр Суразов назначен председателем комитета по физкультуре и спорту Республики Алтай. Назначение на должность утвердил врио главы региона Андрей Турчак. «Капитан Александр Суразов назначен председателем комитета по физкультуре и спорту Республики Алтай», — цитирует указ telegram-канал «Время героев». Суразов будет заниматься вопросами создания спортивной инфраструктуры в регионе и развитием спортивных секций. До назначения Суразов встретился с Турчаком в Москве и дал согласие на должность председателя регионального комитета. В своих обязанностях он будет сосредоточен на развитии спортивной инфраструктуры в регионе, включая строительство спортивных комплексов и многофункциональных площадок. Суразов также планирует активно развивать секции боевых видов спорта, в частности самбо, в школах и колледжах Республики Алтай. Турчак подчеркнул, что спорт в регионе должен стать неотъемлемой частью жизни каждого гражданина, независимо от возраста. «Время героев» — кадровая программа для бойцов спецоперации, которые учатся для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в госкомпаниях. Например, участник первого потока программы Алексей Кондратьев, который эвакуировал курян из опасных зон с первых дней нападения ВСУ, назначен сенатором от Курской области в Совет Федерации. А боец Владимир Сайбель стал замначальника департамента социального развития ОАО «РЖД».