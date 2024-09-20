Эксперт по дронам: производители БПЛА не успевают создавать новые технологии

Разработчик дронов: производители БПЛА не успевают создавать новые технологии
© Служба новостей «URA.RU»
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Производители дронов запустили массовое производство БПЛА, но не успевают создавать новые технологии, сказал URA.RU эксперт Эдуард Багдасарян
Производители дронов запустили массовое производство БПЛА, но не успевают создавать новые технологии, сказал URA.RU эксперт Эдуард Багдасарян Фото:

Производители БПЛА пока не имеют возможности создавать принципиально новые дроны. В условиях растущего оборонзаказа они только дополняют имеющиеся разработки для нужд спецоперации, сообщил URA.RU глава компании «Аэрокон», эксперт рабочей группы «Аэронет» Эдуард Багдасарян.

«Деньги вкладывают не в новые технологии, а в готовые решения, которые можно тиражировать и производить массово. Такие решения окупаются в рамках госзаказа. Производителям не хватает сил, времени ресурсов, чтобы развивать свою продукцию. Придумать за два, три, даже четыре месяца что-то выдающееся с точки зрения технологий, собрать, испытать, показать эффективность невозможно. В глубокие технологии нужно вкладывать», — пояснил эксперт.

Президент Владимир Путин 19 сентября посетил в Санкт-Петербурге Специальный технологический центр. Представители предприятия и Народного фронта там представили ему дроны, которые сегодня выпускаются в разных регионах страны и поставляются в зону боевых действий на СВО. Там же Путин провел заседание военно-промышленной комиссии, на котором отметил вклад «народного ОПК» в ход спецоперации и обрисовал будущее беспилотных систем в РФ.

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Производители БПЛА пока не имеют возможности создавать принципиально новые дроны. В условиях растущего оборонзаказа они только дополняют имеющиеся разработки для нужд спецоперации, сообщил URA.RU глава компании «Аэрокон», эксперт рабочей группы «Аэронет» Эдуард Багдасарян. «Деньги вкладывают не в новые технологии, а в готовые решения, которые можно тиражировать и производить массово. Такие решения окупаются в рамках госзаказа. Производителям не хватает сил, времени ресурсов, чтобы развивать свою продукцию. Придумать за два, три, даже четыре месяца что-то выдающееся с точки зрения технологий, собрать, испытать, показать эффективность невозможно. В глубокие технологии нужно вкладывать», — пояснил эксперт. Президент Владимир Путин 19 сентября посетил в Санкт-Петербурге Специальный технологический центр. Представители предприятия и Народного фронта там представили ему дроны, которые сегодня выпускаются в разных регионах страны и поставляются в зону боевых действий на СВО. Там же Путин провел заседание военно-промышленной комиссии, на котором отметил вклад «народного ОПК» в ход спецоперации и обрисовал будущее беспилотных систем в РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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