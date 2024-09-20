Эксперт по дронам: производители БПЛА не успевают создавать новые технологии

Производители БПЛА пока не имеют возможности создавать принципиально новые дроны. В условиях растущего оборонзаказа они только дополняют имеющиеся разработки для нужд спецоперации, сообщил URA.RU глава компании «Аэрокон», эксперт рабочей группы «Аэронет» Эдуард Багдасарян.
«Деньги вкладывают не в новые технологии, а в готовые решения, которые можно тиражировать и производить массово. Такие решения окупаются в рамках госзаказа. Производителям не хватает сил, времени ресурсов, чтобы развивать свою продукцию. Придумать за два, три, даже четыре месяца что-то выдающееся с точки зрения технологий, собрать, испытать, показать эффективность невозможно. В глубокие технологии нужно вкладывать», — пояснил эксперт.
Президент Владимир Путин 19 сентября посетил в Санкт-Петербурге Специальный технологический центр. Представители предприятия и Народного фронта там представили ему дроны, которые сегодня выпускаются в разных регионах страны и поставляются в зону боевых действий на СВО. Там же Путин провел заседание военно-промышленной комиссии, на котором отметил вклад «народного ОПК» в ход спецоперации и обрисовал будущее беспилотных систем в РФ.
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