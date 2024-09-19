Путин определил будущее беспилотников в России

Президент Владимир Путин определил будущее беспилотной авиации. В Санкт-Петербурге на одном из оборонных предприятий — в Специальном технологическом центре (СТЦ) — он лично увидел образцы беспилотников, которые применяются в ходе спецоперации, и провел заседание Военно-промышленной комиссии. БПЛА спецназначения — это оружие победы в СВО, наравне с другим вооружением, объяснили URA.RU разработчики, «народные оборонщики». Но это еще и задел на будущее для гражданских отраслей.
Специальный технологический центр больше 20 лет занимается разработкой программного обеспечения, выпуском антенн разного типа, которые президенту Путину показали сегодня в одном из цехов. Но больше всего на слуху другое изделие СТЦ — беспилотники «Орлан», самые востребованные в своем классе. Они широко применяются в зоне СВО, а в мирной жизни могут использоваться при проведении поисковых и ремонтных работ, для наблюдения за различными объектами в труднодоступных местах.
Именно в шатре с «Орланами» и другими БПЛА, созданными и произведенными малыми предприятиями, президент задержался. Он внимательно слушал рассказы об отечественных разработках, осматривал беспилотники, многие из которых каждый день доказывают свою эффективность в реальных боевых действиях.
Только увидев лично, что собой представляет современное производство БПЛА, президент перешел к совещанию по развитию отрасли. Фактически это второй такой большой серьезный разговор по развитию сферы БПЛА. Первый состоялся в апреле 2023 года в индустриальном парке «Руднево» в Москве. Именно тогда Путин объявил о разработке нацпроекта по беспилотным авиасистемам. Стратегия развития отрасли появилась уже через два месяца.
Путин начал с поздравления всем ветеранам и работникам ОПК с Днем оружейника, который как раз отмечается сегодня. «Благодаря труду работников отрасли выпуск особо востребованных образцов увеличен кратно, а их тактико-технические характеристики улучшены и адаптированы, исходя из специфики боевого применения, — отметил президент. — В один строй с мощными оборонными предприятиями, в этот отряд оборонщиков встал так называемый народный ОПК».
По словам Путина, тема производства БПЛА «важная и востребованная», и это поняли уже во всем мире. Очевидно это стало всем и в России. «В производстве БПЛА используются передовые технологии и новые инженерные решения, благодаря которым наши части получают преимущество на поле боя, — заметил президент. –
За 2023 год в Вооруженные Силы было поставлено порядка 140 тысяч беспилотных аппаратов различных типов. В текущем году выпуск беспилотников планируется увеличить практически в 10 раз».
Путин подчеркнул, что потребности армии на фронте должны быть «полностью закрыты». Параллельно развитию БПЛА будут совершенствоваться и средства их радиоэлектронного и огневого поражения, что «позволит сохранить жизни военнослужащих, мирных жителей, защитить военную технику и гражданскую инфраструктуру». Оперативно, по словам президента, должно налаживаться серийное производство перспективных образцов и одновременно предстоит создавать задел на будущее — понимать, какую роль беспилотники будут играть в мирной жизни. И здесь предприятия «народного ОПК» играют не менее значимую роль, чем крупные оборонные компании, подчеркнул Путин. «Их продукция зачастую не уступает по надежности и эффективности применения», — заявил он.
Беспилотная авиация пока занимает весьма несущественную долю в ВВП страны — менее 0,1%. Мировыми лидерами сегодня являются США и Китай, но российские производители, представители того самого «народного ОПК», о котором говорил сегодня Путин, готовы вступить в гонку за лидерство. Создатель народного дрона-камикадзе «Упырь» Владимир рассказал URA.RU, что за время СВО его компании удалось расширить производство в разы. И он уверен, что с окончанием спецоперации процесс не остановится и коллектив не распадется.
«С окончанием спецоперации войны в мире не закончатся. Мы будем продолжать заниматься этим направлением. Надеемся на внешние контракты, но и наши российские склады нужно будет заполнять техникой хотя бы лет на 15 вперед. Во-вторых, это, конечно, гражданский сектор — огромный перечень применения дронов. До СВО многие не понимали эффективности беспилотников. Сейчас все изменилось: люди смогли оценить возможности и эффективность БПЛА. Военные разработки традиционно подтягивают гражданские», — отметил Владимир.
В том, что уже сейчас Россия — мировой лидер в сфере беспилотной авиации, URA.RU заявил сотрудник военно-технической компании (свое имя он из соображений безопасности не называет). «В этой системе у нас задействовано огромное количество людей. Инженерная мысль в России всегда была на высочайшем уровне, и нам удается быстро находить эффективные решения, которые помогают нашим подразделениям на фронте. И в ближайшее время мы выведем производство ударных беспилотных систем на очень серьезный уровень, который позволит безостановочно снабжать войска», — заверил собеседник агентства.
Преимущество «народного ОПК», по словам разработчика дронов Станислава, в его гибкости и способности быстро перестроиться и, будучи не обремененными бюрократическими процедурами, кулибины имеют возможность оперативно отвечать на нужды бойцов в зоне СВО. Это преимущество они будут использовать и в мирной жизни, когда начнется диверсификация производства. «Сделать это небольшим организациям проще, чем крупным заводам», — объяснил Станислав.
А пока русские кулибины продолжают помогать фронту. Они уверены, что беспилотники — настоящее оружие победы. По словам сотрудника военно-технической компании, их эффективность несравнимо выше самых лучших танков.
«Подумайте сами: один западный танк стоит 12 млн долларов, а один наш беспилотник — тысячу долларов. Разделите 12 млн на тысячу, — отметил он. — Это цифры, но на самом деле огромная эффективность БПЛА определяется на практике, в бою».
И это подтвердил Владимир, разработчик «Упыря». Но, добавил он, только беспилотники привести к победе не могут. «Все работает только в совокупности: есть беспилотник, есть артиллерия, которая попадает в цель, благодаря БПЛА. Это все — оружие победы», — заключил он.
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