Развитие отрасли беспилотных авиасистем затормозилось, несмотря на внимание президента Владимира Путина. Как объяснил в интервью URA.RU глава компании «Аэрокон», эксперт рабочей группы «Аэронет» Эдуард Багдасарян, это связано с переходом на серийное производство уже созданных БПЛА для нужд СВО. Производители помогают армии и зарабатывают, а ресурсов и времени для новых технологических разработок не хватает. По словам Багдасаряна, реальное развитие возможно только после окончания спецоперации.
- Впервые полноценный разговор о беспилотных летательных системах президент Путин провел в апреле 2023 года. Его итогом стала разработка нацпроекта. Что изменилось с тех пор?
- На самом деле, от принятия программ быстро все не меняется. Но это говорит о повышении внимания власти к отрасли беспилотных авиационных систем, выделяются ресурсы на ее развитие, вообще на развитие технологических отраслей. Поэтому нацпроект — это, конечно, большой плюс для нас, но пока не могу сказать, что это решение уже принесло кардинальные изменения.
- Чего не хватает отрасли? Денег?
- Вы знаете, сегодня частные инвесторы в каком-то смысле воспряли: они вкладывают деньги туда, где можно заработать, потому что БПЛА [Минобороны] закупают в рамках госзаказа. С другой стороны, все понимают, что существует элемент риска: бизнес вкладывает деньги в производство в надежде, что продаст свою продукцию, окупит вложения. Но понимают, что все временно [спецоперация рано или поздно закончится]. А для разработки новых технологий нужна долгосрочная политика.
Даже взять одного из крупнейших производителей — Российскую высокотехнологичную компанию «Кронштадт»: коммерческая структура, выпускает БПЛА, а инвестиции — государственные. И взять китайскую DJI, которая занимает 70% мирового рынка БПЛА, — частная фирма, там нет государственных денег.
Им просто создали условия для работы. И это самое главное — создать условия, чтобы богатые люди не боялись вкладывать в высокие технологии, в том числе в беспилотные авиационные системы.
- То есть в России условия не созданы?
- У инвесторов есть опасения на счет того, что будет дальше. Сейчас инвестируют в той степени, чтобы вложить и быстро «отбить» вложения. Государство покупает то, что уже вышло в серию, что уже опробовано, так как это нужно для военных нужд.
- Правильно ли вас понимаю, что отрасль живет исключительно на тех технологиях, что были придуманы еще до СВО, и их просто тиражируют?
- Деньги вкладывают не в новые технологии, да. Есть готовое решение, которое можно тиражировать, производить массово. И такие решения покупаются в рамках госзаказа.
Производители подсели на серийный выпуск. Им даже не хватает сил, времени, ресурсов, чтобы развивать свою продукцию, делать ее лучше. Частники в технопарках пытаются что-то придумать, чтобы продать сейчас государству, так как не понимают, что будет дальше. Но придумать за два, три, даже четыре месяца что-то выдающееся с точки зрения технологий, собрать, испытать, показать эффективность невозможно.
- Уточню: за время СВО технологии как-то продвинулись? Или идет чисто какая-то надстройка существующих систем, благодаря русским кулибиным?
- Смотрите, технологии действительно скорее дорабатываются на основе тех, что у нас уже были. Новых высокотехнологичных производств (по электронике, элементной базе, литиевым аккумуляторам, например), на которых бы начали делать сопутствующую продукцию, не появилось — это глубокие серьезные технологии, в которые надо вкладывать.
Пока мы ограничиваемся доработкой существующих комплексов, меняем полезную нагрузку, улучшаем программное обеспечение и прочее. Аппарат стал лучше летать, попадать в цель и так далее. Это тоже развитие. Но мы не можем здесь говорить о глубине этого развития, о каких-то прорывных решениях.
- На прошлогоднем совещании по развитию беспилотных авиасистем Путин говорил, что в России доложен появиться рынок беспилотников. Рынок появился, или это еще неопределенная перспектива?
- Нет, конечно, пока никакого рынка нет. Рынок — это все-таки гражданская категория. Это касается технологий беспилотных авиасистем для гражданского сектора.
- Сейчас все работают на СВО?
- Да, все, кто может, работают на СВО. «Гражданка» в зажатом состоянии, потому что запуски БПЛА у нас запрещены. Конечно, это тормозит развитие отрасли. С другой стороны, компании, которые производят БПЛА, по сути, создают продукцию двойного назначения. Ситуация изменится, ресурсы, люди, технологии будут переориентироваться на мирное направление. Это будет хорошим импульсом для развития беспилотных технологий в гражданском секторе.
- А что все-таки сейчас с гражданским сектором БПЛА происходит?
- Разработки затормозились. Насколько я вижу, мои коллеги, которые занимались беспилотными комплексами для сельского хозяйства, переориентировались на антидроны — системы защиты от беспилотников. Грубо говоря, в производстве беспилотных авиасистем для аграрного сектора наступила тишина.
- Сегодня состоится новый разговор президента с производителями по БПЛА. На какие моменты вам хотелось бы обратить внимание? В чем нуждается отрасль?
- В условиях ведения боевых действий говорить о каких-то кардинальных переменах не стоит, потому что отрасль живет в особой логике. А авиация, в том числе беспилотная во все времена активнее и интенсивнее всего развивалась в мирное время — это более комфортные условия для развития.
Война несет вынужденные решения — отток ресурсов от разработчиков к производителям, а это не дает развития. Поэтому беспилотные технологии начнут интенсивнее развиваться после окончания СВО.
Сейчас, повторюсь, гражданский сектор, разработка новых систем находится в зажатом состоянии, а именно туда нужны ресурсы. Тем более, что гражданская авиация — это и интересно, и высокотехнологично, и востребовано. Это сложная техника, и рынок здесь более консервативный — он более выгодный, чем военный, когда ваша продукция нужна только на период боевых действий.
Гражданская продукция востребована всегда. Возьмите те же «Боинги»: ежедневно, семь дней в неделю выпускает по два готовых лайнера. Это огромные деньги, огромные ресурсы (финансовые, трудовые). Для России беспилотная авиация — это огромные перспективы. Но пока идет СВО, страна тратит на БПЛА, а не зарабатывает на них.
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