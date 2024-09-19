В Тюмени пройдет патриотический автопробег

В Тюмени пройдет автопробег патриотической медиаэкспертизы «Победа в наших сердцах». Акция состоится 22 сентября. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.
«Экспедиция будет двигаться на раритетных автомобилях ГАЗ М-20 „Победа“. Ее участники — ветераны СВО, общественники, волонтеры и сотрудники филиала фонда „Защитники Отечества“ по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре», — сообщили в инфоцентре.
Участники медиаэкспертизы в Тюмени возложат цветы к Вечному огню. В акции также участвуют городов: Екатеринбург, Ханты-Мансийск, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ и Чита.
Акция является ежегодной и направлена на сохранение исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны. В 2024 году она приурочена к 85-летию битвы на реке Халхин-Гол и памяти о победах и боевой дружбе между СССР и Монголией.
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