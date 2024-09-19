19 сентября 2024

В Тюмени пройдет патриотический автопробег

В Тюмени состоится пробег медиаэкспертизы «Победа в наших сердцах»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пробег состоится 22 сентября
Пробег состоится 22 сентября Фото:

В Тюмени пройдет автопробег патриотической медиаэкспертизы «Победа в наших сердцах». Акция состоится 22 сентября. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.

«Экспедиция будет двигаться на раритетных автомобилях ГАЗ М-20 „Победа“. Ее участники — ветераны СВО, общественники, волонтеры и сотрудники филиала фонда „Защитники Отечества“ по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре», — сообщили в инфоцентре.

Участники медиаэкспертизы в Тюмени возложат цветы к Вечному огню. В акции также участвуют городов: Екатеринбург, Ханты-Мансийск, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ и Чита.

Акция является ежегодной и направлена на сохранение исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны. В 2024 году она приурочена к 85-летию битвы на реке Халхин-Гол и памяти о победах и боевой дружбе между СССР и Монголией.

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В Тюмени пройдет автопробег патриотической медиаэкспертизы «Победа в наших сердцах». Акция состоится 22 сентября. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона. «Экспедиция будет двигаться на раритетных автомобилях ГАЗ М-20 „Победа“. Ее участники — ветераны СВО, общественники, волонтеры и сотрудники филиала фонда „Защитники Отечества“ по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре», — сообщили в инфоцентре. Участники медиаэкспертизы в Тюмени возложат цветы к Вечному огню. В акции также участвуют городов: Екатеринбург, Ханты-Мансийск, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ и Чита. Акция является ежегодной и направлена на сохранение исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны. В 2024 году она приурочена к 85-летию битвы на реке Халхин-Гол и памяти о победах и боевой дружбе между СССР и Монголией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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