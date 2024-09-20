20 сентября 2024

«Жемчужина православия в Арктике»: история строительства Преображенского Собора в Салехарде

Церемония освящения главного храма ЯНАО пройдет 21 сентября
© Служба новостей «URA.RU»
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В Салехарде 21 сентября пройдет освещение Преображенского Собора
В Салехарде 21 сентября пройдет освещение Преображенского Собора Фото:

В Салехарде готовится к открытию крупнейший храмовый комплекс, который верующие называют «Жемчужиной православия в Арктике» — кафедральный собор в честь Преображения Господня. Верхний и Нижний храмы собора одновременно способны вместить более двух тысяч верующих, а в православной гимназии будут обучаться более двухсот учеников. Об истории строительства, финансировании, новых технологиях — в материале URA.RU.

Проектирование, закладной камень и первый визит патриарха

Освящение закладного камня на месте будущего Преображенского Собора епископом Николаем
Освящение закладного камня на месте будущего Преображенского Собора епископом Николаем
Фото:

Решение о строительстве Преображенского собора было принято при экс-губернаторе ЯНАО Дмитрии Кобылкине. В 2011 году на конкурс было представлено семь проектов из которых авторитетным жюри был выбран один лучший с практической и эстетической точки зрения проект. Членами жюри были архитекторы, представители общественных организаций и творческих союзов. Председательствовал на конкурсе сам Кобылкин.

В марте 2012 года на берегу реки Шайтанки (ныне река называется Преображенка — прим. URA.RU) состоялась церемония освящения закладного камня. Водосвятный молебен отслужил епископ Салехардский и Новоуренгойский Николай, в церемонии принимал участие губернатор Ямала.

«Я уверен, что это будет самый большой храмовый комплекс на Ямале. Объект не простой. Очень быстро его не поднять, но всем миром с Божьей помощью у нас все получится», — заявил тогда Дмитрий Кобылкин.

Первоначально, строительство планировали завершить уже через два-три года. Для колокольни храмового комплекса в 2013 и 2015 годах были отлиты три больших колокола, но возведение стен затягивалось. В 2015 году на Ямал с визитом прибыл патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Он осмотрел храм, лично осветил готовые колокола и пообещал освятить готовый собор после его постройки.

Остановка строительства, сбор средств и «именной кирпич»

Храм во время церемонии освящения колоколов патриархом Кириллом в сентябре 2015 года
Храм во время церемонии освящения колоколов патриархом Кириллом в сентябре 2015 года
Фото:

Практически сразу после визита Кирилла строительство было приостановлено. По официальной версии, причиной стала нехватка средств. Тогда епархией был объявлен сбор средств, в феврале 2016 года епископ Салехардский и Новоуренгойский Николай обратился к верующим.

«С древних времен у нашего народа было общее богоугодное дело — строительство церквей. Их возводили всем миром, вместе — и богатые, и бедные. Каждый из вас может вложить свой „кирпичик“ в уникальное здание собора! Символические „кирпичики“ и „благодарности“ за пожертвование на строительство — уже появились в церковных лавках ямальских храмов», — призвал епископ Николай.

К маю 2017 года удалось собрать более пяти миллионов рублей пожертвований. Кроме того, крупные пожертвования на строительство собора шли от нефтегазовых предприятий региона. Также, по сообщениям СМИ, выделялись и окружные средства через некоммерческий фонд «Сотрудничество Ямала». Так, в сентябре 2018 года правительство выделило фонду около 900 млн рублей, в 2019 году 1,36 млрд рублей, а в 2020 году сумма субсидий превысила 1,2 млрд рублей. Но источники URA.RU в окружном правительстве и на сегодняшний день отрицают данную информацию.

Косвенно, о помощи окружного правительства может свидетельствовать тот факт, что конкурс на возобновление строительства был проведен в январе 2016 года, до масштабной помощи прихожан. Единогласным решением комиссии победителем конкурса стала ОАО СГК «Севертрансстрой» (позже сменившая название на АО «Ямалтрансстрой — прим. URA.RU), принадлежащая депутату Тюменской областной думы Игорю Наку и его сыновьям. Контракт, заключенный фондом „Сотрудничество Ямала“ с компанией Нака, оценивался немногим менее пяти миллиардов рублей. Ежегодно, правительство ЯНАО выделяло фонду миллиардные субсидии, но сколько средств расходовалось на храм, а сколько на иные цели фонда — неизвестно.

Переименование Шайтанки, завершающий этап строительства и приезд патриарха

Кафедральный Собор в честь Преображения Господня в 2024 году
Кафедральный Собор в честь Преображения Господня в 2024 году
Фото:

Мощные денежные вливания и неоднократное увеличение количества рабочих и техники на главной православной стройке не ускорили завершение строительства. Долгожданный срок открытия собора переносился год от года. Вместе с тем, православные ждали второго приезда патриарха на Ямал. Возникла версия, что глава РПЦ откладывает визит из-за названия реки, протекающей рядом с храмом — Шайтанки. Вопрос с переименованием поручили проработать специалистам «Научного центра изучения Арктики».

В сентябре 2022 года информация о переименовании реки получила широкое распространение. Администрация Салехарда предложила жителям самим выбрать будущее название из нескольких вариантов, предложенных в социальных сетях. Далеко не всем понравилась идея смены названия на новое. Представители КМНС увидели в этом акте уничтожение истории Ямала.

«Национально-культурная автономия ханты Салехарда „Пулнгават“ считает необходимым принять участие в обсуждении данной инициативы и высказать мнение членов автономии. Принято решение обратиться в городскую думу с предложениями сохранить название реки Шайтанка, поскольку это часть истории города», — сообщили представители «Пулнгават» в открытом письме к спикеру думы Салехарда Владимиру Мартынюку.

В феврале 2023 года вопрос о переименовании Шайтанки был временно отложен, но шумиха вышла на федеральный уровень. К премьер-министру правительства РФ Михаилу Мишустину обратились депутаты Законодательного собрания Ямала, он поддержал их решение и в марте 2023 года подписал распоряжение о смене географического названия. Река официально стала называться Преображенкой.

К тому времени, строительство собора подходило к завершению. Работы по внутренней храмовой росписи начались еще в 2019 году. Над дизайн-проектом трудился творческий коллектив архитекторов, художников и искусствоведов, расписывающих Храм Христа Спасителя в Москве, Храм Святого Саввы на Врачере в Белграде (Сербия).

В декабре 2022 года под храмом была установлена система заморозки вечной мерзлоты. Она должна уберечь конструкции собора от любых изменений в условиях потепления климата.

В июле 2023 года на Соборной площади прошла церемония освещения 13 малых колоколов, которую провел архиепископ Николай. В церемонии принял участие губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

В ноябре того же года патриарх Кирилл принял у себя в резиденции Артюхова. Губернатор Ямала рассказал ему о ходе строительства собора, а Кирилл понадеялся, что Рождественскую службу проведут в одном из храмов комплекса.

В ночь с 6 на 7 января владыка Николай действительно провел Рождественскую службу в Нижнем храме Преображенского Собора. На нее пришли сотни верующих.

Патриарх Кирилл 20 сентября прибыл в Салехард для участия в церемонии освящения Собора. Торжественное открытие кафедрального собор в честь Преображения Господня запланировано на 21 сентября.

Общий архитектурный ансамбль храмового комплекса включает в себя Храм в честь Преображения Господня, площадь вокруг него для организации крестных ходов, здания подворья и гимназии. На главной центральной площади установлена четырехтонная бронзовая фигура Архангела Михаила, выполненная по проекту скульптора Андрея Ковальчука.

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В Салехарде готовится к открытию крупнейший храмовый комплекс, который верующие называют «Жемчужиной православия в Арктике» — кафедральный собор в честь Преображения Господня. Верхний и Нижний храмы собора одновременно способны вместить более двух тысяч верующих, а в православной гимназии будут обучаться более двухсот учеников. Об истории строительства, финансировании, новых технологиях — в материале URA.RU. Проектирование, закладной камень и первый визит патриарха Решение о строительстве Преображенского собора было принято при экс-губернаторе ЯНАО Дмитрии Кобылкине. В 2011 году на конкурс было представлено семь проектов из которых авторитетным жюри был выбран один лучший с практической и эстетической точки зрения проект. Членами жюри были архитекторы, представители общественных организаций и творческих союзов. Председательствовал на конкурсе сам Кобылкин. В марте 2012 года на берегу реки Шайтанки (ныне река называется Преображенка — прим. URA.RU) состоялась церемония освящения закладного камня. Водосвятный молебен отслужил епископ Салехардский и Новоуренгойский Николай, в церемонии принимал участие губернатор Ямала. Первоначально, строительство планировали завершить уже через два-три года. Для колокольни храмового комплекса в 2013 и 2015 годах были отлиты три больших колокола, но возведение стен затягивалось. В 2015 году на Ямал с визитом прибыл патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Он осмотрел храм, лично осветил готовые колокола и пообещал освятить готовый собор после его постройки. Остановка строительства, сбор средств и «именной кирпич» Практически сразу после визита Кирилла строительство было приостановлено. По официальной версии, причиной стала нехватка средств. Тогда епархией был объявлен сбор средств, в феврале 2016 года епископ Салехардский и Новоуренгойский Николай обратился к верующим. К маю 2017 года удалось собрать более пяти миллионов рублей пожертвований. Кроме того, крупные пожертвования на строительство собора шли от нефтегазовых предприятий региона. Также, по сообщениям СМИ, выделялись и окружные средства через некоммерческий фонд «Сотрудничество Ямала». Так, в сентябре 2018 года правительство выделило фонду около 900 млн рублей, в 2019 году 1,36 млрд рублей, а в 2020 году сумма субсидий превысила 1,2 млрд рублей. Но источники URA.RU в окружном правительстве и на сегодняшний день отрицают данную информацию. Косвенно, о помощи окружного правительства может свидетельствовать тот факт, что конкурс на возобновление строительства был проведен в январе 2016 года, до масштабной помощи прихожан. Единогласным решением комиссии победителем конкурса стала ОАО СГК «Севертрансстрой» (позже сменившая название на АО «Ямалтрансстрой — прим. URA.RU), принадлежащая депутату Тюменской областной думы Игорю Наку и его сыновьям. Контракт, заключенный фондом „Сотрудничество Ямала“ с компанией Нака, оценивался немногим менее пяти миллиардов рублей. Ежегодно, правительство ЯНАО выделяло фонду миллиардные субсидии, но сколько средств расходовалось на храм, а сколько на иные цели фонда — неизвестно. Переименование Шайтанки, завершающий этап строительства и приезд патриарха Мощные денежные вливания и неоднократное увеличение количества рабочих и техники на главной православной стройке не ускорили завершение строительства. Долгожданный срок открытия собора переносился год от года. Вместе с тем, православные ждали второго приезда патриарха на Ямал. Возникла версия, что глава РПЦ откладывает визит из-за названия реки, протекающей рядом с храмом — Шайтанки. Вопрос с переименованием поручили проработать специалистам «Научного центра изучения Арктики». В сентябре 2022 года информация о переименовании реки получила широкое распространение. Администрация Салехарда предложила жителям самим выбрать будущее название из нескольких вариантов, предложенных в социальных сетях. Далеко не всем понравилась идея смены названия на новое. Представители КМНС увидели в этом акте уничтожение истории Ямала. В феврале 2023 года вопрос о переименовании Шайтанки был временно отложен, но шумиха вышла на федеральный уровень. К премьер-министру правительства РФ Михаилу Мишустину обратились депутаты Законодательного собрания Ямала, он поддержал их решение и в марте 2023 года подписал распоряжение о смене географического названия. Река официально стала называться Преображенкой. К тому времени, строительство собора подходило к завершению. Работы по внутренней храмовой росписи начались еще в 2019 году. Над дизайн-проектом трудился творческий коллектив архитекторов, художников и искусствоведов, расписывающих Храм Христа Спасителя в Москве, Храм Святого Саввы на Врачере в Белграде (Сербия). В декабре 2022 года под храмом была установлена система заморозки вечной мерзлоты. Она должна уберечь конструкции собора от любых изменений в условиях потепления климата. В июле 2023 года на Соборной площади прошла церемония освещения 13 малых колоколов, которую провел архиепископ Николай. В церемонии принял участие губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. В ноябре того же года патриарх Кирилл принял у себя в резиденции Артюхова. Губернатор Ямала рассказал ему о ходе строительства собора, а Кирилл понадеялся, что Рождественскую службу проведут в одном из храмов комплекса. В ночь с 6 на 7 января владыка Николай действительно провел Рождественскую службу в Нижнем храме Преображенского Собора. На нее пришли сотни верующих. Патриарх Кирилл 20 сентября прибыл в Салехард для участия в церемонии освящения Собора. Торжественное открытие кафедрального собор в честь Преображения Господня запланировано на 21 сентября. Общий архитектурный ансамбль храмового комплекса включает в себя Храм в честь Преображения Господня, площадь вокруг него для организации крестных ходов, здания подворья и гимназии. На главной центральной площади установлена четырехтонная бронзовая фигура Архангела Михаила, выполненная по проекту скульптора Андрея Ковальчука.
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