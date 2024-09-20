В офисе Зеленского провели совещание по выборам

Депутат Гончаренко*: в офисе Зеленского готовятся к выборам

20 сентября 2024 в 14:23 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский созвал совещание по подготовке к выборам Фото: Официальный сайт президента Украины В Офисе президента Украины Владимира Зеленского состоялось совещание по подготовке к выборам. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в соцсетях. «Конечно, прямо слово „выборы“ никто не озвучивал, но говорили об избирательном процессе, как готовиться. Ну, и вообще о подготовке к выборам», — написал Гончаренко в telegram-канале. В материале не уточняется, идет ли речь о парламентских или президентских выборах. Ранее сообщалось, что 16 сентября украинский суд рассмотрит иск народного депутата Александра Дубинского, который требует от парламента назначить президентские выборы. Это требование противоречит Конституции Украины, запрещающей проведение выборов в условиях военного положения. Несмотря на то, что срок полномочий Зеленского истек, он считает проведение выборов своевременным. Россия подчеркивает важность легитимности главы государства для подписания важных документов, передает RT. *(внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского состоялось совещание по подготовке к выборам. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в соцсетях. «Конечно, прямо слово „выборы“ никто не озвучивал, но говорили об избирательном процессе, как готовиться. Ну, и вообще о подготовке к выборам», — написал Гончаренко в telegram-канале. В материале не уточняется, идет ли речь о парламентских или президентских выборах. Ранее сообщалось, что 16 сентября украинский суд рассмотрит иск народного депутата Александра Дубинского, который требует от парламента назначить президентские выборы. Это требование противоречит Конституции Украины, запрещающей проведение выборов в условиях военного положения. Несмотря на то, что срок полномочий Зеленского истек, он считает проведение выборов своевременным. Россия подчеркивает важность легитимности главы государства для подписания важных документов, передает RT. *(внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов)