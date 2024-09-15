15 сентября 2024

Суд на Украине рассмотрит иск с требованием назначить президентские выборы

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский. stock, зеленский владимир, stock
Владимир Зеленский считает, что в текущих условиях проведение выборов является «несвоевременным» Фото:

На Украине суд 16 сентября рассмотрит иск народного депутата Верховной Рады Александра Дубинского. Он требует от парламента страны назначить президентские выборы.

«Суд на Украине в понедельник должен рассмотреть иск депутата Верховной рады Александра Дубинского с требованием обязать украинский парламент назначить выборы президента», — сообщают РИА Новости. Украинский лидер Владимир Зеленский считает, что в текущих условиях проведение выборов является «несвоевременным».

Конституция Украины запрещает проведение выборов президента, пока в стране действует военное положение. При этом пятилетний срок полномочий нынешнего главы государства истек 20 мая. Для России имеет значение легитимность Зеленского, так как «судьбоносные документы» необходимо подписывать с легитимными властями, заявлял президент РФ Владимир Путин, пишет RT.

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На Украине суд 16 сентября рассмотрит иск народного депутата Верховной Рады Александра Дубинского. Он требует от парламента страны назначить президентские выборы. «Суд на Украине в понедельник должен рассмотреть иск депутата Верховной рады Александра Дубинского с требованием обязать украинский парламент назначить выборы президента», — сообщают РИА Новости. Украинский лидер Владимир Зеленский считает, что в текущих условиях проведение выборов является «несвоевременным». Конституция Украины запрещает проведение выборов президента, пока в стране действует военное положение. При этом пятилетний срок полномочий нынешнего главы государства истек 20 мая. Для России имеет значение легитимность Зеленского, так как «судьбоносные документы» необходимо подписывать с легитимными властями, заявлял президент РФ Владимир Путин, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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