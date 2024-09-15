На Украине суд 16 сентября рассмотрит иск народного депутата Верховной Рады Александра Дубинского. Он требует от парламента страны назначить президентские выборы.
«Суд на Украине в понедельник должен рассмотреть иск депутата Верховной рады Александра Дубинского с требованием обязать украинский парламент назначить выборы президента», — сообщают РИА Новости. Украинский лидер Владимир Зеленский считает, что в текущих условиях проведение выборов является «несвоевременным».
Конституция Украины запрещает проведение выборов президента, пока в стране действует военное положение. При этом пятилетний срок полномочий нынешнего главы государства истек 20 мая. Для России имеет значение легитимность Зеленского, так как «судьбоносные документы» необходимо подписывать с легитимными властями, заявлял президент РФ Владимир Путин, пишет RT.
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